Американист Ордуханян заявил, что Трамп готовится развязать войну на энергорынках

Президент США Дональд Трамп готовится развязать войну на энергетических рынках, вливая колоссальные средства в поддержку американской нефтяной отрасли. Об этом предупредил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее глава Белого дома заявил, что поручил Министерству энергетики и Министерству финансов США разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны. По его словам, новые меры направлены на сохранение деятельности предприятий и занятости их сотрудников.

«Мы никогда не подведем великую американскую нефтегазовую промышленность», — написал Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Президент США неоднократно — еще после срыва сделки ОПЕК+ 6 марта — заявлял, что будет поддерживать нефтяные компании и энергетический сектор страны в целом, напомнил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Глава Белого дома придерживается определенной стратегии, и его новое заявление нельзя рассматривать в отрыве от нее.

«Трамп прекрасно понимает, что поддержка энергетики в Америке — это не только экономический и финансовый аспекты, но и инструмент геополитики в целом. В то время, когда мы тесним Соединенные Штаты вместе с Китаем из Тихоокеанского региона <...> Трамп будет предпринимать самые активные действия», — сказал Рафаэль Ордуханян в комментарии ФАН.

Несмотря на то, что США — «столп капитализма», Вашингтон делает большие вливания в самые разные сферы американской экономики. Именно она — будущая база большой геополитической игры, уверен эксперт. Рафаэль Ордуханян подчеркнул: России не стоит недооценивать действия Штатов.

«Мы должны пристальное внимание уделять энергетическому сектору и рассматривать действия Америки не столько как экономические маневры, а именно как инструментарий для будущей геополитической войны. Трамп прекрасно понимает, что в этой части можно развязать очередную гонку — не вооружений, а энергетик. <…> Они не могут победить нас в области дипломатии, в области вооружений — мы выбиваем эту почву, прекрасно проводим нашу политику, но экономика, в частности энергетика, — наше слабое звено», — считает Рафаэль Ордуханян.

Именно по этой причине, уверен эксперт, Трамп и вкладывает огромные средства в развитие энергетики — благо «долларовый станок» еще работает.

«А расплачиваться будем все мы. Когда рынок будет абсолютно расстроен и когда и саудиты, и мы будем сидеть и латать наши бюджеты, Трамп совершенно спокойно будет раскидывать по всему миру свои фантики», — предостерег Ордуханян.

Главный вопрос: готова ли Россия к этим вызовам? Политолог считает, что пока недостаточно. По его мнению, на это есть как объективные, так и субъективные причины.

«Нам нужны капитаны индустрии, которые бы в кратчайшие сроки навели порядок в экономике, потому что там будет направление главного удара», — резюмировал эксперт.

Напомним, минувшей ночью цены на нефть марки WTI (речь идет о фьючерсе с поставкой в мае) упали впервые в истории до отрицательных значений. В момент котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. На торгах 21 апреля цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель впервые с 7 февраля 2002 года.