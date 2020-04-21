Астролог спрогнозировал течение пандемии COVID-19 в России и мире

Санкт-Петербург, 21 апреля. Пик коронавируса в России пройдет до начала лета, во всем мире пандемия будет бушевать до конца года, считает практикующий астролог Иван Горский. Своим прогнозом он поделился в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

«В течение года весь этот вопрос будет решаться, если брать в мировом масштабе. Сейчас вирус проходит такие страны, как США, Китай, Индия, проходит Европу. А еще будут менее известные и менее развитые страны, где этот процесс будет продолжаться. И это будет на протяжении всего года. Что касается России, то уже к лету этот вопрос будет решен в пиковом своем значении, и дальше, если и будут какие-то источники в сельской местности, все будет решено», — добавил Горский, сославшись на специфическую астрологическую аналитику.

При этом собеседник ФАН призвал не относиться к астрологическим прогнозам как к истине в последней инстанции, особенно если они идут вразрез со здравым смыслом.