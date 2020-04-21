Путин и Роухани обсудили ситуацию с коронавирусом в мире

Москва, 21 апреля. Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили двусторонние отношения и ситуацию с коронавирусом в мире. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента ИРИ.

«Президенты Ирана и РФ обсудили по телефону двусторонние отношения, заявили о необходимости обмена опытом в борьбе с СOVID-2019», — говорится в сообщении.

Иран стал одной из первых стран, где произошла вспышка коронавируса. По данным на 21 апреля, в республике зарегистрировано более 84 тысяч случаев заражения инфекций, скончались более 5 тысяч человек.

На данный момент распространение коронавируса в ИРИ замедлилось, пик пандемии в этой стране пришелся на 30 марта. С 20 апреля в стране возобновили работу ряд предприятий среднего бизнеса.