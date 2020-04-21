Экстрасенс Миронова предсказала еще одну эпидемию в 2021 году

Санкт-Петербург, 21 апреля. Эпидемия COVID-19 завершится в России в мае этого года, однако мир в 2021 году ждет еще одна эпидемия, предсказала экстрасенс Дарья Миронова в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Экстрасенс убеждена, что смертоносный вирус был сделан по заказу американского президента Дональда Трампа. Глава Белого дома захотел проверить инфекцию на китайской глубинке, чтобы разрушить экономику Китая, считает Миронова.

«Это политический подтекст, новое биологическое оружие, созданное искусственно», — утверждает экстрасенс, заявив, что это ее внутреннее, эзотерическое восприятие.

По ее мнению, вся правда о новом типе коронавируса вскроется после правления Трампа.

Эпидемия закончится в России после 25 мая, убеждена женщина. При этом в мире инфекция отступит позднее — к 15 июня, добавила маг, отметив, что постепенно будет снижаться число летальных исходов, открываться все, что было закрыто из-за пандемии коронавируса.

Говоря о 2020 годе, экстрасенс отметила, что кроме коронавируса, который все же отступит в этом году, будут авиакатастрофы. А вот в следующем году есть опасность появления еще одной эпидемии, связанной с пылью, указала экстрасенс.