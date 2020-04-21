Публикация архивов ФСБ о Второй мировой лишит Финляндию национальных героев

Финляндии не стоит упрашивать российские власти раскрыть все архивы ФСБ, относящиеся к ее участию во Второй мировой войне. Документы, находящиеся в них, могут не оставить камня на камне от ее международного престижа. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на возмутительные требования финляндского МИДа, потребовавшего доступ к российским секретным данным, относящимся ко Второй мировой войне. По всей видимости, Финляндии мало обнародованных документов о концлагерях, которые ее прогитлеровское руководство устроило во время оккупации Карелии в годы Великой Отечественной войны — однако, по справедливому рассуждению Соловейчика, доступ к архиву спецслужб в каждой стране регулируется национальным законодательством.

«Если у нас в этой связи есть ряд ограничений, то исключений не должно быть ни для кого: ни для физических лиц, ни для юридических, ни для иностранных государств, — убежден лидер коммунистов Петербурга. — Закон есть закон».

Безусловно, продолжил политик, в наших секретных архивах есть немало доказательств преступлений финских милитаристов — «пособников Гитлера во главе с Карлом Маннергеймом». Многие из них в Финляндии считаются национальными героями, поэтому, дабы не вызвать крушение идеалов в этом государстве, российские власти не публикуют все архивы, относящиеся к Великой Отечественной войне.

Соловейчик отметил, что еще в самом начале войны не кто иной, как Государственный департамент США, обратился к финскому правительству с предостережением, что, если его войска пойдут на восток за границы 1939 года, то Финляндия будет считаться страной-агрессором со всеми вытекающими из этого последствиями.

«Это был август 1941 года, и Маннергейм, наплевав на Соединенные Штаты, пошел войной на СССР, — сказал коммунист. — И тогда наши союзники, в частности Великобритания, объявили Финляндии войну. Однако спустя годы пронацистские силы в этой стране под впечатлением от советских побед были смещены, а после войны — отправлены под суд и осуждены в соответствии с действовавшим законодательством. Эти люди никогда не были реабилитированы».

Собеседник ФАН подчеркнул, что Советский Союз никогда не воевал с финским народом, а только с той кликой военных преступников, что проводила прогитлеровскую политику — президентом Ристо Рюти и его «командой», лелеющей планы о создании «Великой Финляндии».