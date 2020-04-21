США не собираются снимать санкции с Сирии в условия пандемии COVID-19

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал США за нежелание ослабить санкционные давление на другие страны, несмотря на сложную обстановку в мире. Подробнее о действиях США в отношении Сирии — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Политические вопросы выше всего

Согласно заявлению Сергея Лаврова, США в категорической форме заявляют, что не будут откликаться на предложения о гуманитарной паузе. В связи с этим односторонние санкции в обход СБ ООН наносят большой ущерб Сирии, КНДР в условиях пандемии коронавируса.

«Я исхожу из того, что нынешняя кризисная ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, заставляет нас более серьезно и более оперативно рассматривать те решения, которые по разным причинам международные игроки откладывали на потом. В частности, гуманитарные аспекты развития человечества и тот колоссальный ущерб, который односторонние санкции, нелегитимные санкции, которые принимались в обход Совета безопасности ООН, наносят населению целого ряда государств. Прежде всего, я имею в виду такие страны как Иран, Сирия, КНДР, другие государства, которые стали объектом незаконных односторонних санкций Запада», - заявил Лавров в выступлении на круглом столе с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова.

По словам Лаврова, эти страны не могут получить все необходимые медикаменты, оборудования и специальные средства защиты для борьбы с вирусом, хотя в данный момент остро нуждаются в этом. Однако США на фоне коронавируса и обвала цен на нефть продолжают ставить политические вопросы выше всего.

«Западные страны, прежде всего Америка, категорически отказываются откликаться на предложения объявить гуманитарную паузу, сделать исключение из любых санкций для поставок товаров, необходимых для борьбы с пандемией. Это все прискорбно», - добавил Лавров.

157 тысяч человек скончались

Напомним, что 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал страны G20 снять действующие санкции в отношении других государств, в целях более эффективной борьбы с распространением инфекции. Также верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет поддержала отмену или приостановку санкций в условиях пандемии.

США не могут претендовать на роль мировых лидеров

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, политолог Владимир Шаповалов, высказал своё мнение по поводу данной ситуации и действий США.

«Кризис, связанный с пандемией в очередной раз наглядно показал, что США уже претендуют десятки лет на роль лидера мир, не только не выполняют свои лидерские обязательства, но напротив выступают эгоистично в отношении всего остального мира. Это вызывает естественное возмущение со стороны других стран и в том числе союзников США, в этой связи напалм США откровенно спекулятивный, - заявил Шаповалов.

По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты не могут претендовать на роль мировых лидеров, США используют сложившийся кризис, тяжелое положение в котором оказались некоторые страны, в том числе бедные страны. И старается в своих интересах укрепить свои позиции, завоевать новые плацдармы, как в военных, так и экономических сферах.

Пандемия стала серьезнейшим испытанием для всех стран, политика гегемонии и доминирования в таких условиях совершенно неуместна. В этих условиях необходим коллективный подход к выстраиванию международных отношений.