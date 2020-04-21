Хакеры взломали один из сайтов ВСУ

Хакерская группировка «Берегини» взломала сайт управления гражданско-военного сотрудничества вооруженных сил Украины. Они разместили на главной странице портала коллаж с картинками «для взрослых».

Хакеры заявляют, что получили доступ к компьютерам управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

«То, что мы там прочитали, должны знать все жители Украины. Нас обманывают. У нас нет армии. Есть банда извращенцев и воров в военной форме», — говорится в Telegram-канале Beregini.

Хакерская группировка также запустила собственный сайт, где был опубликован архив с документами о деятельности этого управления ВСУ и его личном составе, а также скриншоты личной переписки сотрудников.

«Как оказалось, мира в умах офицеров генерального штаба нет. Там до сих пор живет партия войны [экс-президента Украины Петра]Порошенко. Те, кто продолжает зарабатывать на гибели людей, те, чьи руки по локоть в крови», — говорится в сообщении на сайте хакеров.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецк и Луганск не согласились с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.