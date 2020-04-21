СК назвал имя предполагаемого убийцы криминального авторитета Япончика

Москва, 21 апреля. Российский суд санкционировал заочный арест объявленного в международный розыск Ильи Симонии, которые подозревается в убийстве известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик). Об этом во вторник сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее Симонии были предъявлены обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия. Следствие полагает, что именно он расстрелял Иванькова у входа в московский ресторан «Тайский слон» в июле 2009 года.

«Преступление не удалось раскрыть «по горячим следам», поскольку соучастники использовали различные средства и методы конспирации. Однако по прошествии времени установлен ряд соучастников этого убийства», — говорится в сообщении СК РФ.

Следствие также подозревает в преступлении Каху Газзаева, который с 2017 года находится в тюрьме, и Муртаза Шаданию. Последнему уже предъявлено обвинение. Газаев, как полагают в СК, предоставил киллеру винтовку, а Шадания вел скрытое наблюдение за жертвой, чтобы установить его привычки, образ жизни и подобрать место для убийства. Он также доставил оружие в Москву.

О подозрении Газаева в убийстве Япончика сообщалось еще в феврале. Ему было предъявлено обвинение в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия. Суд тогда санкционировал его арест сроком на два месяца.

28 июля 2009 года Иванького обстреляли, когда он выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. «Вора в законе» тяжело ранили из снайперской винтовки СВД с оптическим прицелом. Огонь велся из припаркованной на противоположной стороне дороги «Газели» через отверстие в тенте. Япончика экстренно госпитализировали, однако через несколько месяцев он скончался в больнице.