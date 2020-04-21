Медики предупредили людей с лишним весом о повышенных рисках заражения коронавирусом

Москва, 21 апреля. Ожирение является одним из факторов развития тяжелых заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли сотрудники Нью-Йоркского университета и Национального центра аудита и исследований интенсивной терапии (ICNARC).

Ученые провели исследование и выяснили, что три четверти британских пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция имели избыточный вес или страдали ожирением. Доктор Мэтт Кейпхорн, работающий в специализированном центре по контролю массы тела, считает, что власти должны предупредить население об опасности лишнего веса, пишет Daily Mail.

«Если бы даже половина населения прислушалась к моим словам — это бы имело большое значение», — подчеркнул он.

Эпидемиолог Нил Фергюсон считает, что люди должны взять на себя ответственность за собственное здоровье и самостоятельно «минимизировать риски заболевания, в том числе с помощью снижения веса и улучшения физической формы». По словам профессора эндокринологии Роба Эндрюса, при наборе веса вентиляция в легких человека становится хуже. Это может привести к астме, диабету или сердечно-сосудистым заболеваниям, предупредил специалист.

О распространении коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о вспышке заболевания, вызывающего пневмонию. Ученые выяснили, что причина — коронавирусная инфекция нового типа. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии COVID-2019 во всем мире. Ранее главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН и доктор медицинских наук Виктор Тутельян рассказал, что специальный рацион разработали для россиян, находящихся в самоизоляции или в карантине.