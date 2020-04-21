Коронавирус выявили почти у 90 пациентов и сотрудников глазного центра в Красноярске

Красноярск, 21 апреля. Коронавирус выявили почти у 90 пациентов и работников закрытого на карантин глазного центра в Красноярске. Об этом сообщили в региональном подразделении Роспотребнадзора.

Медицинский центр был вынужден временно приостановить свою работу из-за того, что там были зарегистрированы случаи заражения опасной коронавирусной инфекцией.

«В КГБУЗ «ККОКБ имени профессора П.Г. Макарова» в период с 7 по 19 апреля зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что из общего числа 13 случаев заболевания были выявлены у сотрудников медицинской организации. По имеющейся информации, болезнь у инфицированных медиков протекает в бессимптомной и легкой форме, как и у большинства зараженных.

На сегодняшний день в Красноярском крае официально зарегистрировано 370 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией, в том числе 64 случая за минувшие сутки.

В России зафиксировано 52763 случая заражения опасной инфекцией, 3873 пациента успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, 456 человек скончались.