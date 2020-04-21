Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Москва, 21 апреля. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.

В центре внимания были вопросы, связанные с пандемией коронавируса. Стороны выразили готовность наращивать совместные усилия в борьбе с COVID-19, поддерживать контакты на уровне министерств здравоохранения и других профильных ведомств..

Кроме того, была затронута тема о возвращении россиян и граждан Турции на родину. Путин и Эрдоган договорились продолжить плотную координация для обеспечения этого процесса.

Напомним, на возвращение россиян из-за границы было выделено 500 млн рублей. 10 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности правительства выделить дополнительные средства на эти цели. Кроме того, глава кабмина заверил, что граждане РФ, вынужденно остающиеся за рубежом, будут получать помощь от государства.

Помимо этого, он уточнил, что в первую очередь на родину будут возвращать россиян, которые находятся за границей как туристы. Как отмечает Пятый канал, в начале апреля о своем желании вернуться на родину заявили около 28,8 тыс. граждан РФ.