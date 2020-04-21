Ищенко рассказал о желании США продать «разграбленную» Восточную Европу России

Киев, 21 апреля. США намерены продать России уже «разграбленные» Вашингтоном Польшу и Прибалтику в обмен на свободу действий в Западной Европе, считает украинский политолог Ростислав Ищенко.

По словам политолога, нестабильная политическая ситуация в мире отразится на положении сил в Европе. Государства-лимитрофы России, в том числе Польша и Прибалтика, подчинены Вашингтону. В этих странах США проводят откровенно антироссийскую политику.

Ищенко считает, что в скором времени Вашингтон переключит внимание на разрушение экономики Германии, чтобы оставить Европу под своим контролем. Однако для этого США необходимо «сбросить балласт» в виде «уже разграбленной» Восточной Европы.

«Уже ограбленную Восточную Европу они попытаются «подарить» России», — уверен политолог.

Ищенко объяснил, что Восточная Европа является потребителем дотаций и не несет значимой пользы. Вашингтон «обменяет» Польшу и Прибалтику на возможность заниматься теми странами Европы, у которых есть что отнимать. Москва же будет занята «вверенными» территориями и не станет вмешиваться в европейские дела.

Ранее политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман отметил в комментарии Федеральному агентству новостей, что ненависть к России и всему русскому настолько укрепилась в сознании части западных политиков, что буквально стала частью физиологических процессов, происходящих в их организмах.