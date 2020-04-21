Греф назвал нынешнее правительство наиболее эффективным за последние годы

Москва, 21 апреля. Нынешний состав правительства является одним из самых эффективных за последние 20-30 лет, заявил глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

Он подчеркнул, что кабмину сразу пришлось столкнуться со значительными трудностями в лице эпидемии коронавируса.

«Я считаю и премьера, и его команду, одной, наверное, из самых эффективных среди тех правительств, которые мы видели за последние 20-30 лет», — сказал Греф.

Глава Сбербанка также добавил, что первые шаги по борьбе с коронавирусной инфекцией являются заслугой правительства Михаила Мишустина.

Кроме того, он дал высокую оценку работе мэра Москвы Сергея Собянина в условиях эпидемии пневмонии нового типа.

Ранее Греф объяснил, почему вклады россиян из-за экономического спада не будут заморожены, как в 1991 году. По его словам, сегодня государство не будет прибегать к таким мерам, поскольку обладает большей готовностью к кризису. В частности Россия имеет существенный золотовалютный резерв, сообщает Ura.ru.

Глава Сбербанка ожидает наступление пика эпидемии коронавируса в России в мае. В соответствии с математической моделью, разработанной специалистами учреждения, выход на плато произойдет с 5 по 10 мая, передает телеканал «360».