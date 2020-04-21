Гордон ответила на слова Разина об «опасной бабе»

Москва, 21 апреля. Телеведущая, журналистка и правозащитница Екатерина Гордон отреагировала на поток критики в свой адрес со стороны продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина.

В частности, он назвал Гордон «самой опасной бабой для всех мужиков в России». По мнению Разина, тем, кто хочет сохранить свою семью, нужно держаться от Гордон подальше. Продюсер добавил, что Екатерина якобы жила с юристом (имеет в виду Сергея Жорина), «который обучил ее, как делать псевдопобои, как издеваться над мужчинами». Разин также настоятельно рекомендовал всем своим читателям мужского пола следить, чтобы их жены ни в коем случае не смотрели передачи с Гордон, потому что «она вклинивается в мозг жены и разрушает семью изнутри». Он также обвинил общественницу в том, что на ее совести половина разводов российских звезд. А в заключение назвал Гордон «вампиром, который разрушает семьи».

Ведущая на этот агрессивный выпад отреагировала с иронией, заявив, что даже не знает, кто такой Разин.

«Не знаю, кто это. Я с ним никогда не пересекалась. Мне даже странно это комментировать. <...> Ну написал и написал. Мне все равно, что он считает», — подчеркнула она в комментарии порталу Teleprogramma.pro.

Ранее правозащитница в эфире ток-шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ прокомментировала громкий скандал в семье актера Павла Прилучного и его жены Агаты Муцениеце. По словам Агаты, Павел во время самоизоляции начал напиваться, бить ее и пугать их детей. Более того, актриса утверждает, что он даже выгоняет ее с малышами на улицу во время эпидемии коронавируса. Видео признаний плачущей Муцениеце опубликовала в соцсетях ее мать, уточняет НСН.