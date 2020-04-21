Сирия, 21 апреля. Схроны террористов с вооружением производства США были обнаружены в Даръа и Эс-Сувейде. Боевики снесли старейшую церковь в Идлибе. Один из мирных жителей подорвался на мине вблизи города Мурек в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили схроны боевиков в Даръа и Эс-Сувейде; расследуют убийство двух сирийских полковников в Даръа.

«Исламское государство»1: заявило об уничтожении двух курдских боевиков в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: снова препятствует проведению совместного патрулирования Турции и РФ в Идлибе.

Международная коалиция: по неподтвержденным данным, уничтожила укрытие «спящей ячейки» ИГ1 в населенном пункте Аль-Хаваидж в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» заявили о новой вылазке в зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF). В соответствии с заявлением связанных с ИГИЛ1 медиаресурсов, два курдских боевика были убиты на окраине города Дибан к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Более подробной информации о случившемся пока не поступало.

В то же время появились сообщения об успешной воздушной операции ВВС возглавляемой США международной коалиции. Так, Twitter-канал (DeirEzzor24) утверждает, что военные самолеты западного альянса нанесли удары по укрытию террористов в населенном пункте Аль-Хаваидж, в результате чего была уничтожена группа боевиков. Тем не менее пока эта информация нуждается в проверке.

Провинция Даръа

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что правительственные подразделения, занимавшиеся обследованием местности в Даръа и Эс-Сувейде, обнаружили новые тайники террористов. В схронах содержалось большое количество оружия и боеприпасов, в том числе американские ракеты «TOW», крупнокалиберные пулеметы, винтовки и РПГ. Кроме того, были изъяты камеры наблюдения, средства связи и разведывательный беспилотник. Напомним, территория Даръа была полностью зачищена от боевиков в июле 2018-го, тогда как банда террористов ИГ, базировавшихся в Эс-Сувейде, была разгромлена в августе того же года.

Между тем стало известно, что в район населенного пункта Аль-Херак были направлены подкрепления сил САР, которые займутся расследованием убийства полковников 52-й бригады Сирийской арабской армии (САА), которое произошло три дня назад. Подробности предстоящей спецоперации не разглашаются.

Провинция Идлиб

Патрулирование трассы М-4 объединенными силами российской военной полиции и турецких солдат вновь прошло в сокращенном формате. Российско-турецкая колонна продвинулась на семь километров от Серакиба до Ан-Найраба, после чего путь им преградили боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». По неподтвержденным данным, среди них также находились мирные жители, используемые радикалами в качестве «живого щита».

Тем временем исламисты, базирующиеся в зоне «Большого Идлиба», продолжают разрушать объекты исторического наследия. Военный источник в Twitter (Asylumseeker111) опубликовал видеозапись, на которой запечатлен снос церкви Святого Симеона Столпника. Этот храм являлся одним из старейших в мире — он был построен в 473 году.

Провинция Хама

Новостной портал SANA News сообщает о том, что один из мирных жителей подорвался на мине в окрестностях города Мурек в северной части провинции. Сириец наткнулся на мину во время обработки сельскохозяйственных угодий. Предполагается, что СВУ было оставлено здесь боевиками вооруженной оппозиции, прежде чем они покинули эти территории. Напомним, Мурек и прилегающие к нему районы были освобождены в конце августа прошлого года.

Накануне в результате детонации мины, заложенной террористами, также скончались двое сирийских солдат. Инцидент произошел неподалеку от города Итрия на северо-востоке региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.