Российский миллиардер Агаларов просит помочь «тонущему» бизнесу

Москва, 21 апреля. Глава компании Crocus Group Араз Агаларов призвал российские власти снизить НДС, чтобы помочь российскому бизнесу, который переживает не лучшие дни из-за эпидемии коронавируса.

Он заявил, что в его компании работает 15 тыс. человек, на зарплаты которых уходит почти миллиард рублей, а само предприятие, если не считать магазинов «Твой дом», продолжает простаивать без работы.

«Корабль численностью 15 тысяч человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду», — рассказал миллиардер изданию РБК.

Агаларов добавил, что российский бизнес может протянуть еще четыре недели за счет кредитов, но, чтобы деловая сфера оправилась от кризиса, Россия «должна забыть о налогах» на два месяца.

Отметим, что выручка Crocus Group в 2018 году достигла 60 млрд рублей. Сам же Агаларов занимает 55-е место в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в 1,7 млрд долларов.

Ранее российские власти объявили о введении кредитных каникул для россиян, а также представителей малого и среднего бизнеса, если их доходы за время эпидемии коронавируса снизились на треть. В течение каникул банки не имеют права требовать с заемщика проценты, пеню, досрочное погашение или залог. Кроме того, правительство составило список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на особые преференции от государства.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.