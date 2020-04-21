ФАН принял участие в «накрутке» голосов на «Новой» за финалистов премии Немцова

Как было установлено опытным путём, один пользователь с одного устройства и применением нескольких браузеров может за минуту «накручивать» до 5 голосов. При наличии компьютера и ноутбука результат можно удвоить и довести показатель до 600 голосов в час, или примерно 4,8 тысячи за стандартный 8-часовой рабочий день. Учитывая тот факт, что в голосования за прошлые годы участие принимали немногим более 20 тысяч человек, можно сделать вывод что за месяц выборов всего один пользователь может самостоятельно сформировать пятёрку лидеров.



Мы не будем уточнять, сколько именно «левых» голосов отдали Навальному в ходе своего эксперимента. Если главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов так уверен в своём голосовании, то сможет сам безошибочно «скрутить» всё лишнее. Хотя факт возможности «скрутки» голосов может дискредитировать премию Немцова ещё сильнее (хотя куда еще сильнее).



Наглядно доказано, что организаторы голосования создали лишь видимость защиты от «накруток», на деле же любой пользователь Сети может легко сформировать собственную пятёрку финалистов (оставим этот вопрос на откуп «Новой газете»).