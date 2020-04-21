ФАН принял участие в «накрутке» голосов на «Новой» за финалистов премии Немцова

На странице голосования нигде не упомянуто, что такая процедура проводится сайтом в автоматическом режиме, нет об этом упоминания и в пользовательском соглашении. То есть процесс проходит тайно, а читатель даже не подозревает, что некто получил о нём информацию, которая по значимости сравнима с отпечатками пальцев или ДНК. На популярном у IT-специалистов ресурсе «Хабр»
проблематика преступного использования фингерпринтинга поднималась неоднократно. С помощью всего одного canvas-изображения
злоумышленник может подробно отслеживать поведение человека в Сети и фиксировать его появление на любой странице, где действует аналогичная система.
Впервые о новой технологии, как об угрозе заговорили в 2014 году эксперты Принстонского университета
. Они отмечали, что всего за пару лет система на основе canvas-изображений прошла путь от теории, до реального применения. Уже на тот момент в различных версиях технология использовалась на 5% самых популярных сайтах. В её применении уличили как сайт администрации президента США whitehouse.gov
, так и ресурс «для взрослых» YouPorn.com.
Сanvas-изображение – это картинка, которая рисуется по специальному запросу, приходящему с сервера сайта на компьютер пользователя. Сам запрос приходит на компьютер при открытии страницы или нажатии определённой кнопки на сайте. И запрос, и отрисовка картинки происходят без ведома пользователя и в фоновом режиме, если не стоит специальных защитных программ, вы никогда не узнаете, получил ли кто-то эту информацию о вашем устройстве, или нет.