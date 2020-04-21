Москва, 21 апреля. Телеведущий и врач Евгений Комаровский выразил уверенность, что человечество столкнется со второй волной эпидемии коронавирусной инфекции.

По его словам, нынешняя вспышка коронавируса спадет уже летом, однако в будущем человечество ожидает вторая волна эпидемии.

«Коронавирус никуда уходить не собирается. Он оставит нас в покое только тогда, когда большинство с ним встретится и общество сформирует коллективный иммунитет», — отметил Комаровский.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 170 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 52 тысяч случаев заражения, 456 человек умерли. Более 3,8 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.