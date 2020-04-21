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Греф объяснил отказ от раздачи денег россиянам

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Греф объяснил отказ от раздачи денег россиянам

Москва, 21 апреля. Глава Сбербанка Герман Греф объяснил, почему раздавать деньги населению в России не будут. По его словам, для этого нет возможности и необходимых инструментов.

Греф заметил, что в РФ в отличие от ряда других стран, в том числе и США, не планируется прямых выплат населению, так как «у нас нет снарядов».

В интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову для Rambler Group глава Сбербанка рассказал анекдот, чтобы проиллюстрировать сложившуюся ситуацию.

«Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — сказал Герман Греф.

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