Патриарх Кирилл попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей

Москва, 21 апреля. Глава РПЦ патриарх Кирилл попросил главу Кабмина РФ Михаила Мишустина предоставить церквям отсрочки по коммунальным платежам в связи с неблагоприятной экономической ситуацией из-за эпидемии коронавируса. В адрес председателя правительства клирик написал письмо.

Кирилл сообщил, что на фоне пандемии РПЦ стала получать гораздо меньше пожертвований.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей», — говорится в письме.

Ранее о материальных сложностях РПЦ сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Во многих регионах по требованию властей богослужения проходят без прихожан, передает Ura.ru.