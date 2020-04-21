ЧВК SADAT: что известно о частной армии Эрдогана

Telegram-канал «Стамбульский волк» рассказывает о том, кто стоит за турецкой ЧВК SADAT, какие задачи она выполняет в Сирии и Ливии, а также, как она связана с нацистскими и исламистскими группировками внутри Турции.

Турецкая ЧВК SADAT позиционирует себя компанией, предоставляющей консультации и услуги по военной подготовке в области международной обороны.

Однако в отношении этой организации, начиная с ее основания, выдвигаются различные обвинения.

Одни утверждают, что SADAT — личная армия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, другие считают, что она существует и развивается как альтернатива вооруженным силам республики. Ее обвиняют в том, что бойцы турецкой ЧВК с оружием в руках противостояли путчистам в 2016 году.

Турецкие депутаты регулярно направляют парламентские запросы о связях SADAT с боевиками «Сирийской свободной армии», «Джебхат ан-Нусра»1, «Аль-Каида»1 и ИГ1, а также другими вооруженными группировками в Сирии. Отмечается большая роль этой ЧВК в проводимых турецкими силами операциях в Ливии.

А самого основателя SADAT, бывшего бригадного генерала турецкой армии Аднана Танрыверди называют фигурой, имеющей сильное влияние на президента Турции, через которого он пытается воплотить свое виденье мирового порядка.

Друг Эрдогана

Впервые в широком смысле о турецкой частной военной компании SADAT стало известно после попытки переворота в июле 2016 года. Хотя отставной бригадный генерал Аднан Танрыверди создал её еще в 2012-ом году.

Танрыверди родился в провинции Конья в городе Акшехир в 1944 году, образование получил в военном училище, где начал учиться в 1964-ом году. В 1966-ом году выпустился из училища в качестве офицера артиллерии и поступил на службу в вооруженные силы Турции, где прослужил 30 лет до выхода на пенсию в 1996 году.

В 1976-1978 годах Танрыверди обучался в Военной академии сухопутных войск. В 1980 году, будучи офицером, он прошел курс «нетрадиционных боевых действий». Также в послужном списке бывшего бригадного генерала, как пишет газета Sözcü (Созджу), есть служба в специальном военном управлении Генерального штаба Турции, а также в управлении гражданской обороны турецкого Кипра (самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра). Основатель SADAT в августе 1992 года был повышен до бригадного генерала. 30 августа 1996 года в том же звании Аднан Танрыверди был отправлен в отставку.

После выхода на пенсию в течение 5 лет Танрыверди занимал пост генерального директора Ассоциации защитников справедливости (ASDER). Позже он перейдёт на должность почетного председателя ассоциации, и создаст международную военную консалтинговую компанию SADAT, в задачи которой входило консультирование по организации и стратегическому использованию вооруженных сил в мусульманских странах, обучение ведению боевых действий, приобретение вооружения, а также его обслуживание и ремонт.

Танрыверди также основал Ассоциацию центра стратегических исследований защитников справедливости (ASSAM), в котором готовились материалы с критикой и предложениями по реформе в вооруженных силах Турции.

Как пишет издание Sözcü (Созджу), критические замечания и предложения Танрыверди можно заметить в реформах турецкой армии, которые были проведены властями после попытки переворота 2016 года. Да и сам Танрыверди позже заявит, что нынешняя армия полностью реформирована согласно его предложениям.

Между тем, дружба Эрдогана и Танрыверди восходит к 90-м. В то время, когда Эрдоган был избран мэром Стамбула (1994 год), Танрыверди еще служил в этом городе. Они познакомились через общего знакомого, со временем знакомство переросло в дружбу.

Более близкими тогдашний мэр и отправленный в отставку Танрыверди стали на фоне так называемого «постмодернистского переворота» 28 февраля 1997 году, когда турецким военным достаточно было пригрозить исламистскому правительству премьер-министра Неджметтина Эрбакана (лидер партии Rafah), и тот вместе со всем правительством был вынужден уйти в отставку. В те годы, опасаясь реакции светской части населения и давления армии, сторонники политического ислама, к которым относится и Танрыверди, не могли открыто заявлять о своих религиозных взглядах.

Более раскрепощенно Танрыверди стал чувствовать себя после попытки переворота в 2016-ом году. В карьере бывшего бригадного генерала произошел резкий карьерный рост.

Танрыверди получил должность военного советника президента Турции. Однако спустя четыре года ему пришлось его покинуть. Причиной стали скандальные высказывания Танрыверди в январе 2020 года, когда он заявил, что его организация служит тому, чтобы подготовить страну к прибытию Мехди (религиозного лидера, который согласно преданию мусульман, придет перед концом света и возглавит борьбу против армии дьявола).

«Рано или поздно исламское единство будет создано. Когда? Когда придет Мехди. А он обязательно придёт. Наша работа подготовиться к этому приходу», — заявил основатель ЧВК SADAT.

Эти слова заставили турецких политиков задаться вопросом: не считает ли окружение турецкого президента тем самым ожидаемым Мехди Эрдогана?

Вопросы без ответа

В адрес SADAT внутри Турции можно услышать немало претензий. Одни были до попытки переворота, другие после. Спустя год, как Турция приняла активное участие в кампании против президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, в 2012 году, члены оппозиционной Республиканской народной партии практически ежегодно интересовались деятельностью ЧВК SADAT.

А турецкая газета Aydınlık в 2012 году опубликовала статью о том, что SADAT использует бывшую военную базу на северо-западе Турции в качестве лагеря для обучения сирийских боевиков, воевавших против официального Дамаска.

Один из авторов в Twitter Фуат Авни за месяц до попытки переворота в Турции писал о ЧВК SADAT, отмечая, что эта организация тайно обучает отряды для ведения боевых действий в качестве альтернативной турецким ВС армии с целью выполнения боевых задач по приказу президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Задолго до этого, депутаты Республиканской народной партии (РНП) и других оппозиционных фракций подавали парламентские запросы министерству обороны, премьеру страны и главам Генштаба. Вопросы, которые были заданы оппозиционными депутатами звучали так:

Обучала ли компания SADAT боевиков «Сирийской свободной армии» ведению боя?

Обучает ли эта организация на территории Турции кого-либо вести боевые действия?

Получала ли эта организация государственные кредиты?

Какие органы власти контролирует деятельность этой организации?

Получала ли она материальную поддержку иностранных государств?

Однако все это осталось без ответа.

Позже, вопросы касательно ЧВК SADAT были заданы другими депутатами. Особенно настойчивы оказались депутаты новой оппозиционной партии «Хорошая партия». Ее лидер Мераль Акшенер в 2018 году рассказала широкой публике о том, что в турецких провинциях Конья и Токат SADAT обучает граждан стрельбе и ведению боя. Акшенер полагала, что турецкие власти поддерживают эти действия так как намерены использовать эту силу в случае проигрыша на выборах.

Другой член этой партии, один из её основателей и заместитель председателя депутат Умит Оздаг заявил, что в руках партии есть серьезные доказательства деятельности SADAT на территории Турции. Депутата беспокоил тот момент, что неизвестные люди, называющие себя членами «Народного спецподразделения» (HÖH) разъезжают в городах на автомобилях и со стрелковым оружием, утверждая, что обеспечивают правопорядок.

Численность этой организации только в 22 из 80 турецких провинций составляла около 7 тысяч человек.

Депутат главной оппозиционной партии страны РНП Вели Агбаба в мае 2017 года утверждал, что SADAT являются вооруженными сторонниками правящей Партии справедливости и развития.

«Они были созданы с целью вмешательства в любые гражданские акции неповиновения. Если обратить внимание на кадры в ночь попытки переворота в 2016 году, можно увидеть, что они были вооружены», — заявил Агбаба.

В сентябре 2016 года, другой депутат этой же партии Неджати Йилмаз, напомнил идею Танрыверди ввести понятие «вилаятов» в Турции, и потребовал от тогдашнего премьер-министра Бинали Йылдырыма разъяснений по поводу того, что SADAT имеет отношения с террористическими организациями «Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»* и ИГИЛ1*.

«Обучала ли ЧВК SADAT боевиков ИГИЛ?» — задал вопрос депутат Йылдырыму.

Турецкие нацисты

Еще одно обвинение, звучащее внутри Турции в адрес SADAT, — это связь данной организации с группировкой Esedullah (Эсадуллах), активно действующей во время городских столкновений между курдами и властями на юго-востоке Турции в 2015 году.

После столкновений в Диярбакыре, в районе Сур, членами Esadullah были оставлены на стенах характерные надписи: «Даже если прольется наша кровь, победа — за исламом», «Вы познаете силу турок», «Нам достаточно поддержки Аллаха», «Победа ценой крови» и «Тут был Эсадуллах».

Esedullah также упоминалась в докладе Европейского Союза как организация ответственная за «серьезные нарушения прав человека, включая преднамеренное убийство гражданских лиц».

В немногочисленных публикациях об Esedullah, данную организацию связывают с ЧВК SADAT. В пользу этого говорит то, что ни одна из вооруженных группировок данного типа не может находится без одобрения вооруженных сил или властей на территории контртеррористической операции в дни режима схожего с чрезвычайным положением или комендантским часом.

Автор турецкого издания Yeni Özgür Gündem (Йени Озгюр Гюндем) Явуз Озджан пишет, что жестокие меры, нацистские и исламистские слоганы на стенах курдских домов, а также отметки на зданиях, в которых жили алавиты, могли восприниматься как реакция некоторых военных, которые потеряли контроль, однако достоверно известно, что это дело рук группировок, которыми руководил SADAT.

Как отметил в Al-Monitor известный турецкий правозащитник Орхан Кемаль Дженгиз, согласно многочисленным показаниям граждан, люди в масках, с длинными бородами, устроившие расправу над гражданскими лицами в 2015 году, больше напоминали боевиков террористической организации ИГИЛ, нежели турецкую полицию.

Связь Esedullah и ЧВК SADAT однозначно прослеживается и во время событий в Ливии, к которым мы вернемся чуть позже.

Личная армия Эрдогана

Бывший советник Пентагона Майкл Рубин, который несколько лет следил за деятельностью ЧВК SADAT, в статье от 2017 года для исследовательского института The American Enterprise Institute пишет, что SADAT – это личная армия Эрдогана, кроме этого, он пишет о связях этой организации с боевиками, которые находились в Сирии. Интересно, что кроме всего прочего, Рубин также ссылается на доклад, представленный в ООН российской стороной.

«Действительно, когда в 2015 году Россия изучила почти 900 человек, которые отправились воевать в Сирию и Ирак, то обнаружила, что 25 процентов имели связи с SADAT, и обучались в этой организации для борьбы в рядах ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры», — пишет эксперт.

Враг Ататюрка

Обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet (Джумхуриет) Али Тартаноглу, описывая военную карьеру Танрыверди, отмечает, что военнослужащий с такого рода религиозными наклонностями и не служивший в штабе НАТО не мог бы дослужиться до бригадного генерала без чьего-либо покровительства сверху, и должен был быть уволен задолго до выхода на пенсию.

Однако автор считает, что какая-то скрытая рука оберегала генерала вплоть до его прямой конфронтации с Генштабом, которая произошла из-за его показательной религиозности и нежелания идти на компромиссы. А уважаемые светской Турцией генералы не скрывали, что считали Танрыверди врагом Ататюрка (основателя современной Турции).

Поддержка сирийских боевиков

Сам Танрыверди отрицает все обвинения и предположения в адрес своей организации. В большом интервью газете HaberTürk бригадный генерал в отставке для успокоения турецкой общественности заявил, что он считает опасным вооружённые гражданские организации и их существование неприемлемо. Касательно Сирии он утверждает, что его организация ничему не обучала сирийскую оппозицию ни в самой арабской республике, ни за её пределами. Однако не отрицает, что в 2012 году, до создания так называемой «Сирийской свободной армии», встречался в провинции Хатай с будущим основателем ССА Риядом Аль-Асадом.

В этом же интервью Танрыверди затронул интересную деталь. Когда Рияд попросил для боевиков деньги и вооружение, чтобы бороться с властями Дамаска, турецкий бригадный генерал в отставке предложил отбирать вооружение у сирийской армии. Так, по его мнению, «борьба приведет сирийскую оппозицию к независимости и демократии». Однако это была далеко не последняя встреча Танрыверди с Риядом. И основатель ЧВК SADAT подтверждает это в том же интервью изданию HaberTürk.

Говоря о связях с правящей партией Эрдогана, бывший бригадный генерал отрицает какую-либо связь и поддержку, но подчеркивает, что у властей нет претензий к его организации.

Танрыверди объясняет создание ЧВК SADAT тем, что у него большой военный опыт и он хотел им поделиться для пользы мусульманских государств, и вовсе не заинтересован в обогащении.

Мечта об исламском государстве

Одна из идей Аднана Танрыверди заключается в создании мусульманской вооруженной организации. В феврале прошлого года, на втором «Конгрессе международного исламского союза», который был проведен под его председательством и спонсировался его же организацией — Ассоциацией центра стратегических исследований защитников справедливости (ASSAM), Танрыверди заявил, что хочет создать «Исламское конфедеративное государство».

«Министры обороны исламских стран должны быть приглашены на экстренное заседание, на котором должны быть рассмотрены возможности «оборонного сотрудничества. Турция, Иран, Сирия, организация сопротивления Ирака и Палестина должны быть в центре этого сотрудничества. Следует поощрять быстрое развертывание сил ислама, которое будет состоять из десантной бригады, бронетанковой бригады и воздушно-десантной бригады. Нужно создать парламент исламских стран, который проработает идею создания «Исламского Союза». После проработки этой идеи и способа управления, можно создать группы относительно этнической и географической структуры и сгруппировать 8 отдельных групп. Группы могут находиться в федеральной структуре. Мы называем это региональной «Федерацией исламских стран». В результате будет создано Конфедеративное государство исламского союза», — поделился своей заветной мечтой Танрыверди.

А в декабре 2019 года Танрыверди пойдёт дальше, и объявит, что столицей исламской конфедерации должен будет стать Стамбул, а официальным языком этого образования будет арабский.

ЧВК SADAT в Ливии

Двадцать седьмого ноября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Правительство национального согласия Ливии подписали меморандум о военном сотрудничестве, который включает в себя положения о присутствии иностранных военных на территории североафриканской страны.

Второго января 2020 года, турецкий парламент без поддержки оппозиции, силами партии Эрдогана и партии его партнера по коалиции, лидера националистической партии Девлета Бахчели в течение короткого времени ратифицировал соглашение. Перед голосованием оппозиция заявила, что целью турецкого правительства является создание единства «Братьев мусульман», и «Эрдоган ради этого готов пролить кровь турецких солдат». Один из пунктов соглашения о сотрудничестве подразумевает возможность отправки со стороны Турции гражданских лиц в Ливию, речь скорее всего идет о представителях частных военных компаний.

Позже это соглашение прокомментировал депутат Республиканской народной партии (РНП) член парламентской комиссии по иностранным делам Утку Чакырозер.

«Турция, согласно меморандуму, может отправлять в Ливию «гражданских лиц, являющихся членами частных оборонных компаний». Ни один меморандум или соглашение, которое подписывала Турецкая Республика прежде с другими странами, не имела такого абстрактного определения. Первое, что приходит в голову в этой ситуации, — это ЧВК SADAT и другие частные компании такого рода», — заявил Чакырозер.

«Другая военная сила»

Ранее Эрдоган открыто заявлял, что направляет в Ливию турецких военнослужащих, часть из которых уже находятся там.

То в своих заявлениях, сделанных после прошедшей конференции по Ливии в Берлине, он обозначил, что турецкие вооруженные силы не будут участвовать в операциях против сил Ливийской национальной армии.

До этих заявлений Эрдогана, в конце декабря 2019 года в сети неоднократно появлялись данные о множестве самолетов, курсирующих между Турцией и Ливией. Подтверждением данной информации служили кадры с изображением боевиков в аэропортах и видеозапись, сделанная на борту одного из самолетов.

Спустя всего неделю турецкий президент в своем обращении указал следующее:

«Турецкие войска будут присутствовать в Ливии, но не для участия в боевых действиях. Боевая сила будет представлена не нашей армией, а другими людьми. Для этого у нас есть все ресурсы».

Турецкие наемники в Ливии

Важно знать, что SADAT присутствовал в Ливии задолго до подписания соглашения между ПНС и правительством Турции. Об этом имеется информация на сайте самого SADATа, а в интервью 2018 года для газеты HaberTür основатель организации, не скрывая, заявил о том, что сотрудники ЧВК SADAT впервые прибыли в Ливию еще в первой половине 2013 года.

Тогда представители компании вели активные переговоры с военным командованием Триполи и даже подписали с ними соглашение.

После того, как на горизонте появился генерал Халифа Хафтар, всё сотрудничество турецких ЧВК с властями Триполи было свернуто, согласно заявлению Танрыверди, хотя в действительности это далеко не так.

О договоренностях сторон можно лишь догадываться, однако, по сообщениям, поступающим с фронтов, в которых говорится про убийство боевиков регулярно упоминают представителей сирийцев и турецких «серых волков».

И снова Esedullah

На момент публикации достоверно известно, что в Ливии было ликвидировано семь представителей турецкой ультраправой организации «Серые волки». Один из них — Мурат Полат с позывным «Тулумба Мурат».

Он был не просто боевиком, а одним из приближенных Алпарслана Челика. Того самого «серого волка», который взял на себя ответственность за убийство российского пилота Су-24, сбитого турками в 2015-ом году. Полат и еще несколько турецких националистов состояли в группе Челика, которая воевала в горах сирийской Латакии. Подробно о деятельности «Серых волков» мы расскажем в одном из следующих материалов.

Есть еще одна важная деталь, указывающая, на то, что Полат стал наемником ЧВК SADAT Тулумба Мурат регулярно подписывал свои фотографии в социальных сетях уже знакомым нам лозунгом Esedullah: «Даже если прольется наша кровь, победа — за исламом».

Мурат не был военнослужащим, однако успел поучаствовать в боевых действиях в Сирии против правительственных войск, о чем рассказывал турецкому изданию Yeni Asir. Получив боевой опыт, он оказался в Ливии.

Ливийский экспресс

Как люди из Сирии оказываются в Ливии, пояснил один авторов в Twitter Камиль Назар. Он пишет, что ЧВК SADAT открыл офисы на севере Сирии, и заключает контракты с боевиками, в том числе джихадистского толка, готовыми отправиться в Ливию. Помимо денежного вознаграждения, по окончании контракта наемникам обещают выдать турецкое гражданство.

Сомнений в том, что система ЧВК SADAT работает по данной схеме нет, поскольку похожую схему описывал еще в 2012 году сам Танрыверди.

Стоит напомнить, что Федеральное агентство новостей в начале февраля подробно писало о маршрутах переброски боевиков из Сирии в Ливию.

Абу Фуркан

Только в 2020 году стало известно, кто именно отвечает за координацию действий боевиков в Сирии и Ливии. Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад аль-Мисмари на брифинге для СМИ 16 марта представил фотографию человека, которого охарактеризовал как «турецкого Касема Сулеймани» (ныне покойного командира спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской Революции, который руководил всеми зарубежными операциями Ирана и координировал деятельность «исламского сопротивления» на всём Ближнем Востоке).

Настоящее имя «первого человека Эрдогана» неизвестно — он использует прозвища «Мухаммад Кемаль» и «Абу Фуркан» и, подобно иранскому Касему Сулеймани, отвечает за зарубежные операции своей страны. В частности, Ахмад аль-Мисмари утверждает, что именно Кемаль руководит процессом переброски сирийских наёмников на территории, подконтрольные триполитанскому Правительству национального согласия.

Об Абу Фуркане стало известно лишь в 2012 году, человек он скрытный, проводящий встречи исключительно в общественных местах (гостиницах, кафе и ресторанах) и ни разу не засветившийся по месту «основной работы». По сведениям ливийской стороны, Мухаммад Кемаль — фигура теневая даже для турецкой разведки, но, при этом, он очень близок к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: Абу Фуркан появляется почти на всех встречах Эрдогана с руководителями разведки, но никогда не проходит в официальных списках.

Причину тому проста: Мухаммад Кемаль занимает один из руководящих постов в турецкой частной военной компании SADAT и отвечает за операции в Сирии, Ливии и странах Африканского Рога.

Что касается Ливии, то Абу Фуркан начал подготовку к операции по переброске боевиков ещё до того, как был подписан меморандум о военном сотрудничестве между Триполи и Анкарой. Более того, первые партии сирийских боевиков были переброшены ещё в июле 2019 года в город Зувара на западе Триполитании, а вовсе не в конце 2019 года. Кроме Зувары Абу Фуркан организовал доставку боевиков в город Гарьян к югу от Триполи. Всего за плечами Абу Фуркана порядка двух тысяч доставленных в Ливию боевиков.

Что все это значит?

ЧВК SADAT – не простая военная консалтинговая компания, обучающая иностранных военных и гражданских внутри Турции. Учитывая, её связь с президентом Турции, присутствие Танрыверди на встречах высшего уровня по вопросам безопасности, можно сделать вывод, что бывший бригадный генерал – фигура очень влиятельная. Принимая во внимания амбиции и мечты Танрыверди об исламской армии и «Конфедерации исламских государств», к его деятельности нужно отнестись с пристальным вниманием.

Для Танрыверди Эрдоган является хорошей кандидатурой для воплощения мечты о создании исламского единства. У президента Турции в свою очередь есть амбиции стать лидером исламского мира, и о них давно известно. Танрыверди всячески поддерживает эти амбиции, утверждая, что именно Эрдоган тот «избранный», который может стать чем-то большим, чем Ататюрк для Турецкой Республики.

В качестве влияния бригадного генерала в отставке можно привести пример с наблюдательными пунктами Турции в Большом Идлибе. Обозреватель газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер в начале февраля написал, что Генеральный штаб Турции высказывался по поводу вывода своих военнослужащих из наблюдательных пунктов в Идлибе. Однако Аднан Танрыверди и его команда сумели убедить Эрдогана в том, чтобы турецкие солдаты остались на своих позициях и дальше. Позже, с 3 по 27 февраля в Идлибе было убито 59 турецких военнослужащих.

За ширмой «частной военной компании» скрывается личная армия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, состоящая из преданных фанатиков, сектантов и нацистов. Исполняя заказ Анкары на внешнюю экспансию и воссоздание Османской империи, ЧВК SADAT также исполняет роль местных сил обороны для противодействия любым акциям гражданского неповиновения в Турции. Аднан Танрыверди поддерживает сирийских боевиков и террористов, подконтрольных ПНС Ливии, однако его интерес значительно шире – переформатирование светской и военной элиты Турции в «духовных лидеров» новой империи Эрдогана.

* Организации «Аль-Каида», «Исламское государство»1 (ИГ, ИГИЛ) и «Джебхат ан-Нусра» признаны Верховным судом Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.