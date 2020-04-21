Орбакайте шокировала фанатов фотографией из 1996 года

Москва, 21 апреля. Известная певица Кристина Орбакайте выложила в Instagram свою фотографию, сделанную в далеком 1996 году. На снимке совсем молодая артистка, чем-то напоминающая Ахматову, позирует вполоборота для камеры. Фотография стилизована под картину.

Однако внимание пользователей привлекла не столько стилистика, сколько облик самой Кристины. Всегда белокурая певица неожиданно оказалась коротко подстриженной брюнеткой. Мрачный образ довершали черные перчатки и темный жакет. Многие подписчики оказались в восторге от увиденного.

«Образ в стилистике декаданса: таинственный, мистический, надломленный. Это очень необычно и притягательно», «Коко Шанель!», «Нереально красивый образ», — пишут в комментариях.

Правда, некоторые и тут нашли, к чему придраться. Одному из подписчиков показалось, что на снимке у певицы слишком маленький нос, который он тут же объявил в розыск.

«Куда делся нос?», — задается вопросом пользователей.

А вот по поводу цвета волос мнения разошлись. Одни считают, что темные волосы Орбакайте очень к лицу («Очень вам брюнетка идет»), другие уверены, что певица всегда была и будет блондинкой («Не подходит вам, увы. Вы прирожденная блондинка»).

Отметим, что это не первый раз, когда Орбакайте делится интересными фотографиями из своего семейного архива. Незадолго до этого она обнародовала уникальный снимок, на котором запечатлены ее родители — знаменитая советская и российская певица Алла Пугачева и ее бывший муж — цирковой артист Миколас Орбакас.