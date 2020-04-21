Африканские спортсмены помогают родному континенту в борьбе с COVID-19

Помимо мер, принятых и принимаемых властями африканских стран, и помощи международного сообщества, имеет место и частная инициатива. Особую активность в вопросах оказания гуманитарной, финансовой и медицинской помощи проявили африканские спортсмены.

Эфиопия

Звезда атлетики и бывший обладатель мирового рекорда марафона эфиопский спортсмен Хайле Гебреселассие пожертвовал 37 000 долларов в благотворительный фонд своей страны по борьбе с COVID-19, созданный при поддержке премьер-министра Эфиопии Абиема Ахмеда.

Атлет призывает к единству во время эпидемии:

«Сейчас время не для погони за собственной выгодой, а для спасения жизней».

Гебреселассие в настоящее время является владельцем нескольких предприятий в стране, включая отели и кофейные фермы. Несмотря на кризис, он сохраняет рабочие места и старается поддержать своих сотрудников. Часть выращенного на фермах картофеля спортсмен бесплатно выдает рабочим в качестве продовольственной помощи.

Двукратный олимпийский чемпион также заявил, что спортсмены должны использовать свое положение, чтобы дать надежду болельщикам.

«Это здорово, что спортсмены жертвуют средства на борьбу с COVID-19, но они также могут дать надежду тем, кто в этом нуждается: не беспокойтесь о сегодняшней тьме, думайте о свете завтрашнего дня».

Кот-д’Ивуар

Бывший нападающий «Челси» ивуарийский футболист Дидье Дрогба предложил свою частную больницу в родном Абиджане для борьбы с эпидемией.

Власти города выразили свою признательность спортсмену:

«Мы благодарим Дрогбу за этот подарок, который можно расценить не иначе как акт патриотизма».

Также Дрогба пожелал помочь семьям, которые особенно обездолены в этот период. Вместе с фронтменом ивуарийской музыкальной группы Magic System А'сальфо он организовал доставку продовольствия в районы Абиджана.

«Пришло время объединиться», — сказал Дрогба.

Габон

Капитан «Арсенала» габонец Пьер-Эмерик Обамеянг пожертвовал 80 млн франков КФА (около 133 000 долларов США) пострадавшим от коронавирусной инфекции.

Будучи патриотом своей страны и занимая активную гражданскую позицию, футболист решил последовать примеру своих коллег и внести свой вклад в борьбу с пандемией.

Ситуация на Африканском континенте в целом

Несмотря на принятые меры, Африканский континент продолжает страдать от пандемии COVID-19. По официальной информации, на данный момент на континенте 24 209 зараженных.