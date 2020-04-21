Навальный готов разрушить российскую экономику ради собственных рейтингов

Москва, 21 апреля. Блогер Алексей Навальный создал три петиции с требованиями раздать россиянам деньги из Фонда национального благосостояния. Свой проект глава «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) окрестил «5 шагов для России».

В видеоролике Навальный объяснил, что, согласно его плану, государство должно выплатить всем гражданам фиксированные суммы, отменить налоги для малого бизнеса, а также компенсировать налоги для коммунальных организаций.

Глава ФБК назвал выдвинутые требования «разумными», ведь они якобы поддержаны «большинством авторитетных российских экономистов». Однако блогер умолчал фамилии этих экономистов, которые считают правильным «разбрасывать деньги с вертолета» и уверены, что это не принесет вреда экономике. Свое предложение Навальный объяснил тем, что «в резервах России денег больше, чем достаточно, для оплаты всего, что нужно, без ущерба для всего остального».

Ранее Навальный, объясняя «разумность» своего популистского предложения, сослался на заявление профессора Чикагского университета и Высшей школы экономики Константина Сонина. Однако оказалось, что Сонин сказал ровно противоположное.

По словам экономиста, так называемые «вертолетные деньги» не окажут положительного эффекта. В современном мире концепция разбрасывания денег уже давно признана неэффективной. Очевидно, что в случае выдачи денег всем в равных количествах экономика начнет стагнировать, а ключевая ставка и инфляция опустятся к нулевым значениям. В подобной ситуации реальную пользу могут оказать лишь денежные трансферы только малоимущим гражданам, но не всем подряд.

Однако популистское предложение Навального тут же подхватили его коллеги по либерально-оппозиционному цеху. Никто из соратников Навального не решился оценить разрушительные последствия подобных вбросов денег. Громкие призывы раздать все деньги народу используются для поднятия собственного рейтинга и дискредитации руководства страны.

Кроме того, Навальный призвал устраивать митинги в Сети. Так, в соцсетях стали появляться многочисленные посты и скриншоты виртуальных митингов в российских городах. Однако правдоподобность таких «митингов» остается под вопросом, ведь ФБК уже уличали в использовании ботов.