Онищенко привел доказательства версии американского происхождения коронавируса

Соединенные Штаты являются самой незаинтересованной стороной в разбирательстве по поводу возможного искусственного происхождения коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Таким мнением в авторской колонке для Федерального агентства новостей поделился доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, давно занимающийся проблемой военных лабораторий, которыми США буквально нашпиговали страны, расположенные у границ не только России, но и Китая.

Ранее Вашингтон и Пекин обменялись взаимными упреками по поводу возможной искусственной природы опасного коронавируса, а также по поводу того, с территории какой страны могла произойти его «утечка».

Ищите, кому выгодно. Колонка Геннадия Онищенко

Тому, что Соединенные Штаты абсолютно не заинтересованы в разбирательстве, касающемся версии о возможном искусственном происхождении нового коронавируса, есть много доказательств. За эту версию в первую очередь говорят нападки США на Всемирную организацию здравоохранения, угрозы Вашингтона прекратить финансирование ВОЗ. Уверен, это часть системной работы, которую ведут США, чтобы скрыть возможное искусственное происхождение пандемии COVID-19.

Сразу обозначу рамки. Я неоднократно заявлял, что вопрос о возможном искусственном происхождении нового коронавируса неизбежно будет стоять на повестке дня. Эта версия, которую обязаны проверять специалисты в этой области, безусловно, требует научного обоснования. Естественно, до тех пор, пока ученые не вынесут свой вердикт, принимать окончательное решение по поводу того, был или не был этот коронавирус рукотворным, нельзя. Кроме того, подобные выводы, безусловно, должны делаться научными кругами, а не прессой.

Китаю нечего скрывать

За то, что Китайской Народной Республике нечего скрывать в связи с этой пандемией, которая началась в городе Ухань, говорит факт, что Китай обнародовал более девяти тысяч геномных паспортов нового коронавируса на основании данных, полученных с начала эпидемии в декабре прошлого года. Это беспрецедентно много, и это хороший знак: китайская сторона на серьезной профессиональной площадке показывает, что ей нечего скрывать.

Заявление французского вирусолога, нобелевского лауреата Люка Монтанье о возможном происхождении нового коронавируса из лаборатории в Ухане — это всего лишь теория, которая еще раз подтверждает необходимость тщательно разобраться в этом вопросе.

О чем молчат США

Что касается аргументации, косвенно подтверждающей искусственное происхождение нового коронавируса, напомню: США многие годы пытаются замалчивать наличие своих военно-биологических лабораторий на границе с РФ, а если брать во внимание аналогичные учреждения на территории Казахстана, — и на границе с Китаем.

Я имею в виду финансируемую Соединенными Штатами лабораторию, созданную на базе Алма-Атинского Среднеазиатского научно-исследовательского противочумного института. Это учреждение входило в систему противочумных станций СССР и напрямую подчинялось главному управлению карантинных инфекций, которое я в свое время курировал. Еще в 2010 году на базе этого НИИ в Алма-Ате при финансовой поддержке Министерства обороны США началось строительство Центральной референс-лаборатории.

Еще раз подчеркну: эта военная лаборатория, построенная американцами, находится близко не только к российской, но и к китайской границе. С 2010 года там ведут работу американские военные микробиологи, как бы упорно ни скрывали этот факт наши казахстанские коллеги, которых к этой лаборатории даже близко не подпускают.

Все попытки России как-то урегулировать этот вопрос с казахстанской стороной неизменно натыкаются на жесткое противодействие определенных структур этой страны. Не делается даже попыток как-то объяснить отказ допустить Россию к контролю за ситуацией, напрямую касающейся эпидемиологической безопасности нашей страны. Даже Грузия, на территории которой есть аналогичная американская лаборатория, делала неуклюжие попытки как-то объясниться, от Казахстана мы не услышали и этого.

Видимо, казахстанская сторона серьезно зависит от военных и разведывательных служб США, что вынуждает эту страну идти в фарватере политики Вашингтона. Когда мы приглашали казахстанских коллег обсудить эту тему, все объяснения сводились к следующему: они говорили, дескать, «США нам помогают, а вы не помогаете, дайте нам деньги, и мы откажемся от американской помощи». Так условно можно сформулировать недружественную, как я ее называю, позицию Казахстана в этом вопросе.

Берите «пример» с Госдепа

Считаю, что в таких вопросах наш МИД иногда излишне осторожничает и церемонится там, где этого делать не следует. В качестве «примера для подражания» могу привести одну известную даму из Госдепа, которая, когда считает нужным, не стесняется оперировать отнюдь не дипломатическими терминами.

Эта дама в молодости имела опыт работы на российском рыболовецком судне, потом сделала стремительную карьеру, став заместителем госсекретаря по вопросам Восточной Европы, а через какое-то время засветилась с «печеньками» на Майдане. Так вот, эта дама по имени Виктория Нуланд, когда ей было надо, не хуже одесского биндюжника умело оперировала известными в России идиоматическими выражениями. Может быть, некоторым излишне деликатным товарищам стоит брать с нее «пример»?

Что забыл в Монголии бундесвер?

Курируемые Соединенными Штатами военные лаборатории — реальная объективная угроза и России, и Центральной Азии, и Китаю. А еще, считаю, что при расследовании всех подозрительных случаев нужно по заслугам оценить вклад Научно-исследовательского института бундесвера (ФРГ), подразделения которого действуют, например, на территории Монголии. Трудно объяснить, какие в Монголии могут быть интересы у армии ФРГ, которая, по сути, и армией-то не является. Считаю, что сегодня ФРГ — это оккупированная территория, судя по величине американского военного контингента, там размещенного.

При этом напомню, как бесславно во времена Михаила Горбачева были выведены из Германии наши войска, находившиеся там с победного 1945 года.

Как американцев убивали биологическим оружием

Заодно освежу в вашей памяти страшную историю, как США применяли биологическое оружие против собственного народа. Напомню в частности эпизод с распространением сибиреязвенной боевой рецептуры, который имел место в США 18 сентября 2001 года — буквально через неделю после атаки террористов на Всемирный торговый центр. Письма со спорами сибирской язвы были отправлены по почте в СМИ и сенаторам от Демократической партии. Погибли пять человек, 17 человек заразились.

Это была именно утечка из военной лаборатории, хотя позже США пытались это отрицать. На самом деле, без сомнения, биологическое оружие было использовано американскими спецслужбами против собственного народа для достижения неких политических целей. Хотя позже официально сообщалось, что за этим стоял одиночка, который покончил с собой буквально накануне приговора, любому специалисту понятно, что один человек просто физически был не в состоянии осуществить подобную операцию.

Оспа оставляет следы

Российские специалисты провели анализ значительного количества открытых публикаций в американских научных журналах и выяснили много интересного. На основании этого анализа можно сделать вывод, что американские военные микробиологи вели работу с самыми опасными возбудителями, в том числе с вирусом натуральной оспы, хотя такие исследования имеют серьезные международные ограничения, и США эти обязательства подписывали. Работали американцы и с другими возбудителями заболеваний, которые входят и в международные, и в национальные перечни инфекций, пригодных для приготовления боевых биологических рецептур.

В связи с этим в очередной раз напомню, как США заблокировали действие Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Эта конвенция, подписанная Советским Союзом, Соединенными Штатами и Великобританией в 1972 году, так и не была ратифицирована. И вина в этом во многом лежит на США.

Дело в том, что, несмотря на взятые государствами на себя обязательства в рамках КБТО, механизма контроля за их исполнением не было. В отличие от ядерного и химического оружия, в том, что касается возбудителей болезней, отличить природную составляющую от искусственной не так-то просто.

Однако в ходе совместной работы экспертов из многих стран в рамках рабочей группы такой механизм был разработан. Но на одно из финальных заседаний приехала госпожа [тогдашний госсекретарь США Хиллари] Клинтон, которая заявила, что раз 18 сентября 2011 года США стали жертвой атаки с применением биологического оружия, Вашингтон в одностороннем порядке выходит из этой конвенции. Это произошло как раз в тот момент, когда экспертная группа закончила разработку конвенционного механизма контроля за биологическим оружием.

Я вижу тут прямую связь. Дело шло к ратификации КБТО. Однако США, получив на руки разработанный, готовый, но не ратифицированный механизм контроля за биологическим оружием, фактически вышли из игры. Это была явная попытка узаконить однополярный мир, где все решения принимаются только в Вашингтоне, который обладает механизмом, при помощи которого можно всем диктовать свою волю, в том числе в вопросах контроля за биологическим оружием.

В чем «провинилась» ВОЗ

Вернусь к тому, с чего начал: почему США с таким упорством «наезжают» на ВОЗ. Дело в том, что при возникновении ситуации, наподобие вспышки COVID-19 в Ухани, любая страна может обратиться в конвенционный комитет КБТО и заявить о своих подозрениях, что инфекция имеет искусственное происхождение. В этом случае создается международная группа экспертов, которая едет на место под эгидой ВОЗ, поскольку у Всемирной организации здравоохранения есть соответствующие полномочия.

Да, я во многом согласен с президентом США Дональдом Трампом в оценке ВОЗ. За последние годы эта организацию растеряла многие свои достоинства. Изначально в ВОЗ поддерживался строгий паритет между СССР и США. Но с распадом Советского Союза американцы постарались подмять эту организацию под себя, в том числе при помощи дополнительного финансирования. На этом основании они командировали в ВОЗ своих военных и сотрудников ЦРУ, задача которых была в том числе разрушить нашу микробиологическую промышленность. Они приезжали к нам под видом экспертов ВОЗ и пытались диктовать свою волю.

Коронавирус требует анализа

Что касается нынешней пандемии, то да, нам есть, что изучать. Но сначала необходимо в рамках ВОЗ создать международный инструмент, пригодный для такого изучения. Создание такого инструмента, а также судьба ВОЗ уже обсуждались в рамках G7. Думаю, нашему МИД пора срочно вмешаться, чтобы не дать решить судьбу этой организации без участия России, тем более, что наша страна стояла у истоков создания ВОЗ.

Сегодня США разрушили все международные программы контроля над биологическим оружием. Когда еще в рамках «Большой восьмерки» мы готовили документ о профилактике инфекционных заболеваний, в том числе о защите от биологического оружия, американцы вписывали туда свои программы. США любыми способами изначально пытались вывести свою деятельность из-под любого международного контроля.

Отсюда все эти намеренно поверхностные слухи, запускаемые в американской прессе, что якобы китайцы «случайно» выпустили коронавирус из-за аварии, что мол это не теракт, а просто несчастная случайность.

В то же время сами американцы признают, что у них самих дело нечисто. У значительного числа переболевших ранее гриппом американцев были обнаружены антитела к COVID-19, что говорит о том, что этот коронавирус появился в США раньше, чем в Ухани. Так что источник пандемии — точно не Ухань.

А разговор об «аварии» в китайской лаборатории выеденного яйца не стоят: для применения таких рецептур нужны другие механизмы, суть которых я, по понятным причинам, не буду озвучивать. Но механизмы для создания искусственного вируса есть, это факт. Поэтому эту версию нужно внимательно изучать, но, по моему мнению, пока чаша весов склоняется к тому, что, если это так, источник следует искать в США.

Считаю, что сегодня нужно спокойно собирать доказательный материал, проводить научные исследования и расследования. Даже заблокированный по вине США механизм контроля за соблюдением КБТО сгодился бы. Его можно использовать, собрав под эгидой ООН группы экспертов из разных стран, которые изучили бы все аспекты нынешней пандемии. Эту тему не должны узурпировать ни США, ни Китай. Однополярному миру пришел конец, и мы присутствуем при его агонии. Соединенным Штатам пора с этим смириться.