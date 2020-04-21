Поклонники Богомолова заявили о схожести его дочери с Собчак

Москва, 21 апреля. Дочь театрального режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова Анну сравнили со второй его женой, телеведущей Ксенией Собчак.

Режиссер опубликовал фото девятилетней дочери в своем профиле в Instagram. Поклонники восхитились красотой девочки и тут же начали думать, на кого больше всего похожа Анна.

Как пишет Teleprogramma.pro, некоторые разглядели в ребенке знаменитого отца — во взгляде прослеживается тот же флер, присущий Богомолову. Другим показалось, что Анна вылитая мама — актриса Дарья Мороз.

Впрочем, нашлись и те, кому единственный ребенок Богомолова напомнил Собчак.

«Ксения! Прическа один в один… Или кумир, или мать», — написала natali27126588.

Первой женой театрального режиссера была актриса Дарья Мороз, в браке с ней у него родилась дочь. Пара развелась в 2018 году. По словам Мороз, Собчак никак не повлияла на их развод, поскольку она рассталась с Богомоловым еще до того, как он начал встречаться с журналисткой.

Ксения Собчак, которая до этого была замужем за актером Максимом Виторганом, во второй раз связала себя узами брака в сентябре прошлого года. Журналистка назвала Богомолова своим «первым и единственным мужчиной после обнуления».