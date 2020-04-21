Глава АРБ Тосунян прокомментировал отказы банков давать клиентам кредитные каникулы

Москва, 21 апреля. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что банки не имеют права отказывать в предоставлении кредитных каникул подпадающим под требования заемщикам, потому что это прописано в законе.

Доктор юридических наук прокомментировал Федеральному агентству новостей появившиеся сообщения о том, что некоторые банки начали отказывать своим клиентам в кредитных каникулах или подменять их собственными программами отсрочки платежей, которые заведомо менее выгодны для заемщиков.

«Это же все-таки закон, — сразу напомнил Тосунян. — Действительно, необходимо оказывать поддержку заемщикам, особенно добросовестным. ЦБ РФ уже дал разъяснение, что если в течение десяти дней банк не ответил на ваше заявление по существу, то можно считать каникулы автоматически вступившими [в силу]».

Речь идет о том, что гражданин получает право не вносить платежи по своему кредиту, включая ипотеку, на протяжении не более шести месяцев, отметил собеседник ФАН.

«Если кто-то попробует предъявить вам иск, что вот мы их [каникулы] вам не одобрили, а вы самостоятельно на них перешли, понятно, что судебные инстанции при таком раскладе будут на стороне клиента, — заверил он. — Потому что, с одной стороны, есть законодательство, а с другой, разъяснения Центробанка».

Главное, заемщик должен подпадать под необходимые требования о предоставлении кредитных каникул, подчеркнул академик Российской академии наук. Ели у него не произошло снижение зарплаты, а он просто решил воспользоваться случаем и не платить по кредиту, никто его обращение не одобрит.

«Но, если вы четко подпадаете под все требования, тогда даже не требуется никакого специального разъяснения Центробанка, — отметил Тосунян. — Если вам вдруг потом предъявят какие-либо претензии, вы объясните, что платили, но с отсрочкой: вот, я обратился к вам с письменным заявлением, но вы меня не услышали, поэтому я был вынужден сделать это в одностороннем порядке».

Впрочем, все это не отменяет того, что заемщику необходимо все время поддерживать связь с банком, пояснил собеседник ФАН.

«Здесь корректность очень важна, потому что если не соблюдать определенную этику отношений, то не исключено, что могут возникнуть какие-то юридические нюансы, которые вы не учли, — допустил банкир. — Поэтому надо быть аккуратными, доброжелательными и лояльными друг к другу. Хотя, конечно, каникулы — это ваше право, и оно обозначено законом».

По словам Тосуняна, АРБ не только следит за этим процессом, но и весьма активно в нем участвует. Так, ассоциация, например, все время находится в контакте с банками, которые периодически задают какие-то уточняющие вопросы.

«И тогда мы обращаемся [с этим] к ЦБ, — сказал Тосунян. — А также по темам, о которых нам сообщают заемщики, потому что их беспокоит не только, собственно, оплата или отсрочка кредитов, но еще и кредитная история на будущее. Не будет ли она в этом случае запятнана».

Поэтому в ассоциации поставили вопрос о том, чтобы кредитная история у заемщиков из-за этих каникул не портилась, отметил собеседник ФАН.

«И ЦБ пошел навстречу, — сказал он в заключение. — В общем, мы пытаемся все эти вопросы решать, слыша все три стороны. Так что да, будем [держать процесс на контроле], это же наша работа».

Ранее стало известно, что некоторые российские банки попросту оказывают своим клиентам в предоставлении кредитных каникул, находя немало различных отговорок или предлагая заемщикам свои программы отсрочки платежей, которые для тех существенно менее выгодны. Так, например, в банк ВТБ с начала текущего месяца поступило уже 80 тысяч заявлений на ипотечные каникулы, но одобрение получили всего лишь 20% обратившихся клиентов.

Кредитные каникулы — это реструктуризация (или изменение условий) действующего на данный момент кредита, что позволяет заемщику уменьшить размер платежей или временно приостановить выплаты. Все условия таких каникул описаны и регулируются положениями 106-Ф3 от 3 апреля 2020 года.

Ранее Гарегин Тосунян заявил о необходимости разрешить россиянам посещать наравне с магазинами и аптеками офисы банков.