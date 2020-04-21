Вдова Кобзона ответила на претензии должников мужа

Москва, 21 апреля. Бывшая супруга скончавшегося певца Иосифа Кобзона Неля прокомментировала иск от должников мужа. Помощник артиста Ефим Петров и его жена Елена Флерова требуют вернуть находящиеся в залоге картины и драгоценности.

Супружеская пара брала в долг у Кобзона 300 тысяч долларов, однако вернуть его не смогла. По иску артиста суд арестовал картины и драгоценности должников в качестве обеспечительного имущества.

После смерти певца супруги заявили о том, что финансовые обязательства потеряли силу, и требуют вернуть вещи, передает Kp.ru.

«Я в этой истории не участвую. Слышала что-то краем уха и то не от Иосифа Давыдовича, а от журналистов. <…> Но я не в материале и не хочу в него погружаться. У меня есть адвокаты. Они над этим работают», — отметила Неля Кобзон.

Ранее супруга певца подала в суд на еще одного должника своего мужа бизнесмена Вагифа Пейсахова. Женщина потребовала признать бывшего предпринимателя банкротом. Злоумышленник взял в долг у Кобзона 25 миллионов долларов, но позже отказался расплачиваться, заявив, что проиграл все деньги в карты, сообщает телеканал «360».