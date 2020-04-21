Экстрасенс Миронова назвала точные сроки окончания пандемии коронавируса

Санкт-Петербург, 21 апреля. Вспышка заболеваемости коронавирусом в России завершится 25 мая, в мире болезнь пойдет на спад в середине июня. Такой прогноз озвучила гадалка и ясновидящая Дарья Миронова в ходе онлайн-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

«После 25 мая закончится эпидемия в России. А в мире мы можем говорить, что это изменится к 15 июня. Постепенно будет открываться то, что сейчас закрыто, постепенно будут сняты ограничения, об этом мы можем говорить. И снижение смертности, снижение заболеваемости», — приводит слова ясновидящей корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Мироновой, она знала о вспышке вируса еще полгода назад, но не могла предупредить об эпидемии публично, поскольку не хотела запугивать население. Кроме того, ясновидящая заверила, что Россия пострадает от пандемии не так серьезно, как, например, Италия, Испания или Франция.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России насчитывается 52 763 заразившихся, за минувшие сутки зарегистрировали 5642 новых случая. Общее число летальных исходов в нашей стране достигло 456, при этом 3873 человека с коронавирусом уже выздоровели.