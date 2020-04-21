Климов назвал «Репортеров без границ» организацией, выполняющей антироссийскую задачу

Сенатор Андрей Климов призвал не доверять никаким выводам организации «Репортеры без границ» (РБГ), которая выполняет «антироссийскую задачу». Так парламентарий прокомментировал Федеральному агентству новостей составленный РБГ индекс свободы прессы, где Россия, по мнению составителей, занимает 149-е из 180 мест в мире.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что на мнение этой организации не следует обращать никакого внимания.

«Удивительно, что они нас не поставили на 181-е место из 180 возможных. Люди ангажированы и изначально русофобски настроены. У них там свои тараканы в голове ползают. А на что они живут? Если на пожертвования, то от кого? Когда мы начинаем смотреть, то оказывается, что на средства тех, кто пишет про нас всякую ерунду и небылицы в своих органах массовой дезинформации. Они всегда выполняют антироссийскую задачу», — выразил мнение Климов в беседе с ФАН.

При этом сенатор объяснил, что каждое СМИ в любой стране мира находится не в «безвоздушном пространстве», а зависит от персонального его состава и от спонсоров. В России достаточно высокий уровень свободы слова по сравнению с другими странами.

«У нас в стране есть шесть десятков политических партий и тысячи разнообразных СМИ. Этими СМИ не дирижируют из какого-либо органа, а они имеют разных собственников и редакционные советы. К тому же в стране нет никакой официальной цензуры. У нас журналисты не ходят в некую организацию, чтобы залитовать (одобрить. — Прим. ФАН) свои тексты или сюжеты», — добавил собеседник ФАН.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что международные неправительственные организации, наподобие «Репортеров без границ», занимаются развешиванием ярлыков на страны, против которых хотят ввести санкции. По его словам, такие организации реализуют серьезные идеологические задачи во всем мире на деньги Сороса и других западных спонсоров.