Нарколог-психиатр Даны Борисовой рассказал о ее состоянии после срыва

Москва, 21 апреля. Известная телеведущая Дана Борисова сорвалась после нескольких лет воздержания от наркотиков и алкоголя, подтвердил профессиональный нарколог-психиатр Марат Агинян, с которым работает знаменитость.

Фанаты Борисовой начали переживать за состояние телезвезды, которая в последнее время ведет себя очень странно. Так, недавно она неприятно удивила своих подписчиков странным танцем под композицию группы Little Big. Видео девушка выложила в Instagram. В один момент звезде даже пришлось придержаться за стену, чтобы не упасть.

Борисова сама подтвердила, что у нее на самом деле случился срыв, но заметила, что произошедшее не является трагедией. Нарколог-психиатр Марат Агинян рассказал о ее состоянии и подтвердил, что теледива действительно сорвалась. По его словам, это не значит, что Борисова снова будет употреблять наркотики и алкоголь. Специалист пояснил, что практически все излечившиеся от наркотической или алкогольной зависимости срываются в первые четыре года. Агинян добавил, что Борисова принимала не наркотики, а аптечные препараты.

«Нравится нам или нет, срывы у зависимых случаются. За три года у Даны, насколько мне известно, не было алкогольных или наркотических срывов, но бывали срывы с бесконтрольным употреблением аптечных препаратов. Это тоже плохо, срыв есть срыв», — резюмировал нарколог-психиатр.

Ранее Борисова пошла на обман подписчиков ради хайпа в Сети. Знаменитость подстроила нападение на себя, однако обман вскоре раскрылся. На телеведущую внезапно на нее нападает курьер службы доставки и хватает ее за волосы.