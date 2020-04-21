Москва, 21 апреля. Человечество приобретет «стадный иммунитет» к коронавирусу после того, как все люди переболеют инфекцией. Об этом заявил главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.

«Если мы хотим получить «стадный иммунитет», мы должны позволить переболеть коронавирусом всем людям… Но есть 10% людей, которые переносят заболевание в тяжелой форме, а также 2% пациентов, которые погибают от вируса. Могут быть огромные жертвы в мировом масштабе», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

По его словам, процесс распространения коронавируса будет сезонным и волнообразным на протяжении нескольких лет, в результате чего человечество приобретет «стадный иммунитет».

«Мы не можем его приобрести за два месяца. Если мы сейчас отпустим ситуацию, то эпидемия вспыхнет», — добавил Мясников.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. От коронавируса погибло более 170 тысяч человек.

В России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 456 человек скончались. Более 3,8 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.