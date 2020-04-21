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Эрдоган предлагает террористам ИГИЛ турецкое гражданство и жилье за службу на стороне ПНС

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Эрдоган предлагает террористам ИГИЛ турецкое гражданство и жилье за службу на стороне ПНС

Анкара выдала турецкие паспорта и предоставила дома для джихадистов ПНС, переброшенных в Ливию сирийских наемников и других боевиков, включая последователей ИГ1 (запрещено в РФ), согласившихся выступать на стороне незаконного по условиям Схиратских соглашений «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа. Соответствующая информация о предоставлении турецкого гражданства и жилья боевикам из протурецких формирований Правительства национального согласия (ПНС) и примкнувшим к ним террористам уже обсуждается в Сети.

Эрдоган предлагает террористам ИГИЛ турецкое гражданство и жилье за службу на стороне ПНС

По данным источников, Реджеп Тайип Эрдоган лично инициировал «легализацию» недобитых в Сирии террористов. Президент намерен отправить в Ливию около 16 тысяч джихадистов из числа сторонников ИГ и Аль-Каиды1 (обе организации запрещены в РФ), находящихся сейчас на севере Сирии. Боевики из Идлиба, которых Анкара уже давно перебросила в Ливию, на данный момент выступают на стороне ПНС не только за деньги, но и за гражданство и недвижимость в Турции. Таким образом, Эрдоган планирует обезопасить «ручных террористов» от подозрений в экстремистской деятельности. Сделать это без оформления им новых паспортов — невозможно.

Эрдоган предлагает террористам ИГИЛ турецкое гражданство и жилье за службу на стороне ПНС

Анкара не в первый раз дает убежище исламистским радикалам, многие из которых объявлены в международный розыск. Впоследствии турецкие военачальники использует их в корыстных интересах своей страны. Сирийский кризис по сей день используется правительством Турции как площадка для удовлетворения потребностей местных Вооруженных Сил. Оформляя сбежавшим из Сирийской Арабской Республики бандитам и террористам гражданство, Анкара сформировала целую сеть по сути подневольных боевиков и даже смертников. С помощью них Эрдоган ведет наступление против неподконтрольных ему, а потому и неугодных, политических сил в соседних государствах.

Эрдоган предлагает террористам ИГИЛ турецкое гражданство и жилье за службу на стороне ПНС

Турция скрывает на собственной территории десятки тысяч джихадистов, в частности из Сирии. Выдача паспортов и предоставление недвижимости боевикам за поддержку союзника Эрдогана — незаконно узурпировавшего ливийскую власть Сарраджа, стандартная практика для Анкары. Подобную «операцию» турки уже проводили в сирийском Африне, «Источнике мира» и Аль-Бабе, откуда набирали живую силу для борьбы с вооруженными формированиями из «Отрядов народной самообороны» курдов YPG. Аналогичные шаги турецкий лидер предпринял и в ситуации с ливийским конфликтом.

Эрдоган предлагает террористам ИГИЛ турецкое гражданство и жилье за службу на стороне ПНС

Здесь стоит напомнить, что в «силовых структурах» так называемого Правительства национального согласия состоят выходцы из террористических организаций ИГ и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ). Помимо террористов в рядах давно утратившего легитимность ПНС состоят убийцы, рэкетиры, мародеры и бандиты. Именно этим преступным элементам Турция выдает паспорта, тем самым обеспечивая их свободное перемещение не только из собственных военных лагерей в Триполи и Мисурату, но и по всему миру.

Эрдоган предлагает террористам ИГИЛ турецкое гражданство и жилье за службу на стороне ПНС

Например, на прошлой неделе сирийские наемники ПНС под командованием турецких военнослужащих захватили несколько городов в западной части Ливии. Во время наступления к ним присоединились выпущенные из тюрем террористы. После оккупации Сурмана и Сабраты, Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила, что джихадисты проводят публичные казни местных жителей, оскверняют их трупы и занимаются мародерством. Группировки ПНС, согласно фетве ИГ, разгромили и сожгли большинство государственных учреждений.

Эрдоган предлагает террористам ИГИЛ турецкое гражданство и жилье за службу на стороне ПНС

17 апреля пользователи Twitter писали о подозрительной активности турецких военных самолетов близ Мисураты. Министерство обороны Турции попыталось оправдать присутствие собственных истребителей, самолетов ДРЛО и топливозаправщиков нелепыми твитами об экстренном проведении «военных учений» в Средиземном море. Однако в этот же день Анкара атаковала ливийский район Аль-Вишка. Учитывая амбиции Эрдогана по расширению спектра влияния в северной Африке, очередное лоббируемое турецкими военнослужащими нарушение со стороны сил Сарраджа было ожидаемым.

Эрдоган предлагает террористам ИГИЛ турецкое гражданство и жилье за службу на стороне ПНС

По данным Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), сейчас на территории североафриканского государства находится свыше 5300 сирийцев, еще порядка 2100 наемников готовятся к перебросу в Триполи и Мисурату в турецких военных лагерях, где их инструктируют обращению с техникой местные военнослужащие. Невзирая на оружейное эмбарго ООН и действующее гуманитарное перемирие в Ливии, Анкара по-прежнему снабжает ПНС живой силой и военной техникой.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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