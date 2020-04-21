Эрдоган предлагает террористам ИГИЛ турецкое гражданство и жилье за службу на стороне ПНС

Анкара выдала турецкие паспорта и предоставила дома для джихадистов ПНС, переброшенных в Ливию сирийских наемников и других боевиков, включая последователей ИГ1 (запрещено в РФ), согласившихся выступать на стороне незаконного по условиям Схиратских соглашений «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа. Соответствующая информация о предоставлении турецкого гражданства и жилья боевикам из протурецких формирований Правительства национального согласия (ПНС) и примкнувшим к ним террористам уже обсуждается в Сети.

По данным источников, Реджеп Тайип Эрдоган лично инициировал «легализацию» недобитых в Сирии террористов. Президент намерен отправить в Ливию около 16 тысяч джихадистов из числа сторонников ИГ и Аль-Каиды1 (обе организации запрещены в РФ), находящихся сейчас на севере Сирии. Боевики из Идлиба, которых Анкара уже давно перебросила в Ливию, на данный момент выступают на стороне ПНС не только за деньги, но и за гражданство и недвижимость в Турции. Таким образом, Эрдоган планирует обезопасить «ручных террористов» от подозрений в экстремистской деятельности. Сделать это без оформления им новых паспортов — невозможно.

Анкара не в первый раз дает убежище исламистским радикалам, многие из которых объявлены в международный розыск. Впоследствии турецкие военачальники использует их в корыстных интересах своей страны. Сирийский кризис по сей день используется правительством Турции как площадка для удовлетворения потребностей местных Вооруженных Сил. Оформляя сбежавшим из Сирийской Арабской Республики бандитам и террористам гражданство, Анкара сформировала целую сеть по сути подневольных боевиков и даже смертников. С помощью них Эрдоган ведет наступление против неподконтрольных ему, а потому и неугодных, политических сил в соседних государствах.

Турция скрывает на собственной территории десятки тысяч джихадистов, в частности из Сирии. Выдача паспортов и предоставление недвижимости боевикам за поддержку союзника Эрдогана — незаконно узурпировавшего ливийскую власть Сарраджа, стандартная практика для Анкары. Подобную «операцию» турки уже проводили в сирийском Африне, «Источнике мира» и Аль-Бабе, откуда набирали живую силу для борьбы с вооруженными формированиями из «Отрядов народной самообороны» курдов YPG. Аналогичные шаги турецкий лидер предпринял и в ситуации с ливийским конфликтом.

Здесь стоит напомнить, что в «силовых структурах» так называемого Правительства национального согласия состоят выходцы из террористических организаций ИГ и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ). Помимо террористов в рядах давно утратившего легитимность ПНС состоят убийцы, рэкетиры, мародеры и бандиты. Именно этим преступным элементам Турция выдает паспорта, тем самым обеспечивая их свободное перемещение не только из собственных военных лагерей в Триполи и Мисурату, но и по всему миру.

Например, на прошлой неделе сирийские наемники ПНС под командованием турецких военнослужащих захватили несколько городов в западной части Ливии. Во время наступления к ним присоединились выпущенные из тюрем террористы. После оккупации Сурмана и Сабраты, Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила, что джихадисты проводят публичные казни местных жителей, оскверняют их трупы и занимаются мародерством. Группировки ПНС, согласно фетве ИГ, разгромили и сожгли большинство государственных учреждений.

17 апреля пользователи Twitter писали о подозрительной активности турецких военных самолетов близ Мисураты. Министерство обороны Турции попыталось оправдать присутствие собственных истребителей, самолетов ДРЛО и топливозаправщиков нелепыми твитами об экстренном проведении «военных учений» в Средиземном море. Однако в этот же день Анкара атаковала ливийский район Аль-Вишка. Учитывая амбиции Эрдогана по расширению спектра влияния в северной Африке, очередное лоббируемое турецкими военнослужащими нарушение со стороны сил Сарраджа было ожидаемым.

По данным Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), сейчас на территории североафриканского государства находится свыше 5300 сирийцев, еще порядка 2100 наемников готовятся к перебросу в Триполи и Мисурату в турецких военных лагерях, где их инструктируют обращению с техникой местные военнослужащие. Невзирая на оружейное эмбарго ООН и действующее гуманитарное перемирие в Ливии, Анкара по-прежнему снабжает ПНС живой силой и военной техникой.

1 Организация запрещена на территории РФ.