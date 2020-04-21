Перенджиев уверен, что СБ ООН обязан отреагировать на агрессию Турции в Ливии

Совет Безопасности ООН обязан отреагировать на обращение председателя Палаты представителей Ливии Агилы Салеха об агрессии Турции на территории североафриканского государства. В противном случае можно говорить о бесполезности международной организации, созданной для решения подобных задач. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Таким образом эксперт прокомментировал письмо ливийского политика, направленное Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришу и посланникам постоянных членов СБ ООН, в котором речь шла о турецком вмешательстве во внутренние дела Ливии. Кроме того, Агила Салех напомнил международному сообществу о продолжающихся агрессивных действиях Турции, которые представляют угрозу для ливийского населения. Он отметил, что в таких условиях города североафриканской страны могут подвергнуться нападению со стороны Анкары с моря и воздуха, что нарушает международное право и подрывает итоги берлинской конференции по внутриливийскому урегулированию.

По словам Перенджиева, ООН должна принять меры, так как этот призыв был сделан председателем ливийской Палаты представителей, выступающим в защиту интересов граждан Ливии. Аналитик считает, что реакция международной организации на это письмо наглядно продемонстрирует степень ее эффективности и ответит на вопрос о целесообразности ее дальнейшего существования.

«В любом случае Совет Безопасности ООН обязан реагировать на вмешательство Турции в Ливию. В данном случае к этой организации обращается человек, представляющий интересы ливийского народа, не просто кем-то назначенный, а представитель законных властей страны, избранных самими ливийцами. Речь идет об эффективности ООН. Если Организация Объединенных Наций не может решить эту проблему, а она создавалась для того, чтобы решать подобные вопросы, то какой тогда смысл этой площадки. ООН должно было реагировать на агрессию Турции в Ливии и без подобных обращений со стороны каких-либо политиков. В международной организации обязаны были заранее видеть такие вещи и предпринимать меры. Ведь то, что делается турецкими властями в Ливии — это попрание принципов ООН и грубейшее нарушение прав и свобод ливийских граждан», — подчеркнул собеседник агентства.

Также представитель экспертного совета «Офицеры России» констатировал, что турецкие власти за счет военной поддержки, оказываемой вооруженным формированиям и террористическим группировкам в Триполи, намерены изменить баланс сил в пользу так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Он добавил, что делается это исключительно ради геополитических и финансовых интересов Анкары в Северной Африке и средиземноморском регионе.

«Анкарой выполняется задача по тому, чтобы сделать Ливию в какой-то мере протурецкой для реализации интересов финансово-промышленных групп. Естественно турецкие власти получают прибыль еще и от контрабанды оружия для ПНС. Мы видим, как разворачиваются рынки террористических услуг, на которых самым активным участником сейчас является Турция, потеснив в этом даже США», — подытожил Александр Перенджиев.

Стоит отметить, что в письме СБ ООН Агила Салех подчеркнул роль Палаты представителей Ливии, которая обладает полномочиями в соответствии с конституционной декларацией, и соответственно имеет полное право требовать от лица ливийского народа выполнения решений Совбеза ООН. Напомним, это касается прежде всего соблюдения Турцией оружейного эмбарго, введенного в 2011 году, а также обязательств о гуманитарном перемирии для противодействия распространению эпидемии коронавируса.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, как Анкара скрывает от турецких граждан информацию о реальных потерях ВС Турции на ливийской территории. Это делается для того, чтобы избежать серьезных внутриполитических последствий от военной помощи, предоставляемой турецкой стороной марионеточному «правительству» Файеза Сарраджа и его бандитским группировкам, захватившим Триполи.