Москва, 21 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников призвал доноров сдавать кровь даже в условиях коронавируса.

«Мы нуждаемся в донорах, так как в настоящее время коронавирус не является единственным заболеванием. У нас пациенты с кровотечением, онкологией, травмами, инсультами, инфарктами, поэтому нам нужна кровь», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты установили, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 170 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом, 456 человек умерли. Более 3,8 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.