Греф объяснил, почему заморозка вкладов россиян невозможна

Москва, 21 апреля. Глава Сбербанка Герман Греф заявил о невозможности изъятия или «заморозки» вкладов россиян, как это произошло в советское время.

По его мнению, ситуация, которая сложилась в отдельный период существования СССР, создала «такую «прививку» для всех политиков, что никогда в жизни никто не повторит этот опыт».

«Честно сказать, вопрос даже не в этом, вопрос в том, что никаких условий для изъятия вкладов у россиян сейчас просто не существует», — подчеркнул он в видеоинтервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

Греф также напомнил о существовании Фонда национального благосостояния, небольшом уровне госдолга по отношению к ВВП, а также достаточном объеме золотовалютных резервов. Все эти факторы, по его словам, позволяют государству выполнять все обязательства перед вкладчиками. По оценке главы Сбербанка, размера ФНБ при нынешних ценах на нефть хватит еще на несколько лет.

Кроме того, он указал на беспрецедентный объем золотовалютных резервов страны — «такого никогда не было в истории России и Советского Союза» — и он не идет ни в какое сравнение с «теми суммами накоплений, которые граждане имеют в валюте». Таким образом, по его мнению, опасения россиян касательно валютных вкладов беспочвенны.

Ранее о том, что гражданам РФ не стоит переживать о судьбе своих вкладов, заявляла глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Во-первых, потому что введение ограничения на их использование юридически невозможно, а, во-вторых, в этом нет никакой необходимости.