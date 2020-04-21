Террористы ПНС атаковали жилые кварталы в Каср бен Гашире

Триполи, 21 апреля. Арабский ресурс Al-Hadath сообщил об очередном нарушении со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС). По данным журналистов, силы премьер-министра Файеза Сарраджа ведут артиллерийский обстрел жилых кварталов в районе города Каср бен Гашир, который находится в 34 километрах к югу от Триполи.

Напомним, 20 апреля, в результате обстрела со стороны ПНС в районе Триполи погибло пять гражданских лиц, среди которых оказался 16-летний юноша и пожилой человек. Ранее группировки так называемого «правительства» под командованием турецких военнослужащих захватили несколько городов в западной части Ливии. Во время наступления к сирийским наемникам ПНС присоединились ими же выпущенные из тюрем на свободу террористы.

После оккупации Сурмана и Сабраты джихадисты провели публичные казни местных жителей, симпатизирующих фельдмаршалу Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару. В целях запугивания мирного населения исламисты осквернили их трупы и совершили очередную серию показательных расправ. По данным ЛНА, вооруженные формирования ПНС, согласно фетве запрещенной в Российской Федерации террористической организации ИГ1, разгромили и сожгли в оккупированных городах все государственные учреждения.

Боевики ПНС продолжают наступление на окрестности ливийской столицы, невзирая на гуманитарное перемирие, вступившие в силу еще 18 марта. Нежелание Сарраджа вести цивилизованный диалог и соблюдать какие-либо договоренности привело к развертыванию широкомасштабной наступательной операции под названием «Шторм мира». О начале операции ПНС сообщило 25 марта, спустя неделю после введения гуманитарного перемирия, необходимого для противодействия распространения пандемии коронавируса в Ливии.

По условиям Схиратских соглашений «правительство» Сарраджа давно утратило легитимность, на данный момент министр незаконно удерживает власть и отказывается садиться за стол переговоров с Хафтаром. Многочисленные нарушения со стороны разрозненных группировок ПНС, в рядах которых состоят выходцы из террористических организаций ИГ и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в РФ), фиксирует и передает в ООН Ливийская национальная армия (ЛНА).

Накануне Организация признала, что ПНС нарушает международное законодательство, права человека и другие постулаты. В связи с этим официальный представитель ЛНА во время недавнего брифинга поинтересовался, как ООН, призванная поддерживать мир, и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган могут и дальше поддерживать так называемое ПНС после бесчинств, совершенных подконтрольными Сарраджу боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.