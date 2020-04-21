ЮВО опроверг информацию о вводе дополнительных войск в Чечню

Ростов-на-Дону, 21 апреля. Южный военный округ (ЮВО) не направлял дополнительные войска в Чечню. Об этом заявил глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Напомним, ранее «Новая газета», ссылаясь на местных жителей, сообщила, что в Надтеречном районе республики якобы разместились дополнительные расчеты военных.

«Дополнительные войска на территорию Чечни не вводились, ни к каким мероприятиям не привлекались», — опроверг эту информацию Астафьев.

Глава пресс-службы ЮВО подчеркнул, что сейчас в республике находится 42-я мотострелковая дивизия. Астафьев добавил, что эти военные размещены в пункте постоянной дислокации и проводят плановую боевую подготовку.