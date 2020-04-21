Женщины-заключенные попали в рабство к начальнику колонии в Мордовии

Саранск, 21 апреля. Порядка 200 женщин-заключенных попали в трудовое рабство к временно исполняющему обязанности начальника исправительной колонии №14 в Мордовии. Мужчину будут судить за превышение должностных полномочий и служебный подлог.

По имеющейся информации, бывший начальник колонии №14 в Саранске заставлял заключенных работать сверхурочно. По фату случившегося возбуждено несколько уголовных дел, экс-руководителю исправительного учреждения уже предъявлены обвинения, передает «Инфореактор».

По данным следствия, с ноября по декабрь 2018 года обвиняемый незаконно привлекал заключенных к сверхурочной работе на швейном производстве, в том числе по ночам. Потерпевшими признаны 198 женщина, в качестве свидетелей были допрошены более 450 человек.