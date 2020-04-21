Петербургский «Ленэкспо» превратится во временный госпиталь. ФАН-ТВ

Павильон №7 выставочного комплекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге переоборудуют во временный госпиталь из-за пандемии коронавируса.

На кадрах, распространенных пресс-службой «Ленэкспо», виден процесс оборудования временного госпиталя. По информации администрации Северной столицы в павильоне №7 площадью 11 тысяч квадратных метров должны развернуть до тысячи коек для больных с легкой формой коронавирусной инфекцией, у которых нет возможности лечиться дома.

«Этот вариант размещения будет востребован у людей, проживающих с пожилыми родственниками, маленькими детьми, в коммунальных квартирах или квартирах, где нет возможности выделить для больного отдельное помещение», — говорится на сайте администрации.

По итогам переговоров губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера городу были безвозмездно предоставлены площади выставочного комплекса «Ленэкспо» для временного размещения госпиталя.

Сообщается, что здесь будут оборудованы отдельные боксы на одного-двух человек, помещение оснастят необходимым диагностическим оборудованием, включая кислородные концентраторы и компьютерные томографы.