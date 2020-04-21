Сбербанк спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России

Москва, 21 апреля. Аналитики Сбербанка ожидают, что пик коронавируса в России придется на 5-10 мая. Об этом во вторник заявил глава финансовой организации Герман Греф.

По его словам, специалисты Сбербанка пришли к таким выводам, используя математическую модель.

Греф также рассказал о мерах, принимаемых Сбербанком для защиты от коронавируса. Всем сотрудникам банка были предоставлены маски, а на входе в здание начали замерять температуру.

Отметим, что мнения врачей относительно спада эпидемии коронавируса расходятся. Одни утверждают, что это произойдет в мае, другие полагают, что в июне-июле. Неопределенность в прогнозах объясняется тем, что о новом коронавирусе, который охватил весь мир за несколько месяцев, не известно практически ничего. И даже те выводы, которые сделали медики на первых парах эпидемии, сегодня ставятся под сомнение. К примеру, первоначально считалось, что симптомы коронавируса проявляются в течение двух недель, однако последние медицинские случаи это опровергают.

Даже известный российский врач Александр Мясников был вынужден признать, что ошибся с прогнозом. В начале февраля доктор написал, что следующие 4-5 недель покажут, пойдет ли эпидемия на спад или получит взрывное распространение. При этом он выражал 90% уверенность, что произойдет первый вариант, однако все случилось иначе.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 52,7 тыс. случаев заболевания (прирост на 5,6 тыс. заболевших за сутки). 3,8 тыс. пациентов выздоровело, 456 умерло.



