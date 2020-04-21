На вдову Кобзона подали иск на 18 млн рублей

Москва, 21 апреля. Певец Иосиф Кобзон запомнился щедрым меценатом. Однако не все заемщики оказались честными и после смерти артиста втянули в судебные тяжбы его вдову Нинель Кобзон.

В 2009 году Кобзон одолжил бывшему помощнику в Госдуме Ефиму Петрову и его супруге, художнице Елене Флеровой 300 тысяч долларов на открытие музея в Германии. Однако музей так и не открылся. Тогда Кобзон взял в залог 141 картину и обратился в Чертановский суд в надежде вернуть средства. Суд постановил арестовать еще 337 картин, а также три раритетных ларца.

Но на этом история не закончилась. После смерти Кобзона никто из наследников не подал заявлений о правопреемстве, а, значит, долг оказался недействительным. Флерова воспользовалась ситуацией и подала иск к вдове Кобзона на 18 млн рублей.

Это не единственная история с должниками Кобзона. Ранее Арбитражный суд Ставропольского края признал законные требование Нинели Кобзон о признании банкротом Вагифа Пейсахова, который был осужден за мошенничество в особо крупном размере.

В ходе следствия было установлено, что Пейсахов брал у Кобзона в долг крупные суммы на развитие бизнеса и не возвращал. По двум договорам займа, оформленным 1 февраля 2014 года, бизнесмен задолжал артисту более 20 миллионов долларов.

Через месяц после заключения соглашений Пейсахов сообщил Кобзону, что не сможет погасить обязательства, поскольку проиграл средства в покер. После этого Кобзон обратился в полицию.