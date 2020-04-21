Доктор Мясников назвал мерзкой утопией планы США и ЕС ввести «иммунные паспорта»

Москва, 21 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал мерзкой утопией планы США и ЕС ввести «иммунные паспорта» для туристов.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Германии, Великобритания и США могут ввести «иммунные паспорта» для туристов. Это станет гарантией того, что приезжий не болен коронавирусом.

«Это сегрегация по иммунному принципу… Нам не хватало еще на лбу ставить крестик, свидетельствующий о том, что ты неиммунный. Неиммунные будут сидеть дома и наблюдать из окна, как иммунные прогуливаются под ручку. Ну, конечно все это мерзкая утопия, хотя я не исключаю, что такое может быть, так как страх, который нами движет может привести к подобному развитию событий», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. От коронавируса погибло более 170 тысяч человек.

В России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 456 человек скончались. Более 3,8 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.