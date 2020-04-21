Ольга Прокофьева раскрыла секрет исцеления Анастасии Заворотнюк от рака

Москва, 21 апреля. Актриса Ольга Прокофьева рассказала о ходе лечения своей коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасии Заваротнюк. Артистка не раскрыла подробностей ее состояния, но пояснила, в чем состоит секрет исцеления.

Прокофьева верит, что Заваротнюк удастся побороть онкологическое заболевание, а помочь в этом ей смогут близкие.

«Я могу сказать только одно. Насте очень повезло. У нее крепкая, большая и очень любящая ее семья, поэтому все будет хорошо», — отметила Прокофьева в эфире программы «Судьба человека».

Ранее в СМИ появилась информация об улучшении состояния Заворотнюк. Артистка успешно прошла реабилитацию и теперь вновь может приступить к курсу химиотерапии. За «прекрасной няней» наблюдают лучшие нейрохирурги, передает телеканал «360».

Известно, что Заворотнюк поддерживают не только близкие, но и многочисленные поклонники. В январе актриса поблагодарила россиян, написав пост в Instagram, сообщает Ura.ru.

О тяжелом состоянии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. По слухам, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностирован рак головного мозга. Несмотря на многочисленные просьбы общественности, родственники актрисы не раскрывают подробностей ее самочувствия и хода лечения.