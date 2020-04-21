Сафронов назвал имя жениха-миллиардера Волочковой

Москва, 21 апреля. Знаменитый российский художник Никас Сафронов не исключил, что женихом бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой стал миллиардер Роман Абрамович.

Сафронов призвал порадоваться за Волочкову, которая может позволить себе потратить 60 миллионов рублей на свадебные наряды. По мнению художника, платья танцовщице покупает жених, чтобы покорить сердце и произвести впечатление на свою избранницу.

«Будем верить, что и жизнь у них будет красивой, богатой и достойной. А мы все, кто Анастасию знает, будем радоваться за нее», — сказал художник.

Одно время ходили слухи, что женихом Волочковой является сын Сафронова Дмитрий. Однако художник сомневается, что предложение руки и сердца сделал 44-летней звезде его наследник.

«Склонен думать, что у Анастасии есть другой мужчина — намного богаче моего сына. А вообще, я рад Настю — знаю ее только с хорошей стороны. Она достойна хорошей жизни в любви и согласии. Наверное, мы все скоро узнаем, кто жених. Судя по такому дорогому подарку, не исключаю, что это может быть и сам Роман Абрамович», — приводят «Дни.ру» слова 64-летнего художника.

Анастасия Волочкова публикует в своих социальных сетях фотографии с подарками от ухажера, а также показывает его части тела, тщательно скрывая имя и лицо возлюбленного. Артистка неоднократно признавалась, что счастлива и собирается выйти замуж.