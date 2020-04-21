В SOHR заявили о конфликте между сирийскими боевиками и полевыми командирами

Триполи, 21 апреля. Глава Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) заявил телеканалу Al-Arabia о разногласиях между полевыми командирами в Триполи и наемниками из Сирии, которых Турция перебросила в Ливию для сражения на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает арабское издание Jana-ly.

Глава SOHR Рами Абд ар-Рахман утверждает, что причина раскола кроется в недоплатах со стороны Турции — вместо заявленных изначально двух тысяч долларов США ежемесячно боевики получают только часть суммы. Кроме того, наемникам обещали, что их вернут в Сирию спустя три месяца, однако этого так и не произошло.

Отметим, что количество погибших среди сирийских боевиков неуклонно растет — согласно обновленным данным SOHR, на территории Ливии в боях против ЛНА погибло 199 сирийцев из группировок Аль-Муатасим, Султан Мурад, Лива Сукур Аш-Шималь, Хамза и Сулейман Шах.

Ситуация в регионе обостряется также тем, что Турция санкционировала решение Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких вооруженных сил в Триполи для поддержки ПНС Ливии. Первым крупным шагом с тех пор со стороны Турции был «учебный удар» по Аль-Вишке с помощью истребителей F-16, который в турецком оборонном ведомстве назвали «учениями в Средиземном море». При этом в Минобороны Турции ссылаются на соглашения о демаркации морских границ, подписанные турецким лидером с главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем, однако документ так и не был признан международным сообществом. Следовательно, Турция нарушила международное законодательство, направив на территорию суверенного государства вооружение без согласования с легитимным правительством.