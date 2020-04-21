ФАН поздравляет победителей малого конкурса «Хорошие новости России»

Редакция Федерального агентства новостей готова представить победителей малого конкурса «Хорошие новости России». В этот раз первенство досталось Красноярску, серебро забирает город Владимир, а приз за третье место уезжает в Рязань.

Победителем конкурса стала Александра Лылина. Ее сюжет «Школа достойного взросления — благотворительный проект для детских домов», вышедший на телеканале ТВК-6 (Красноярск), покорил большинство участников голосования. За материал Александры проголосовал 61% процент пользователей.

Второе место заняла выпускающий редактор еженедельного номера «Владимирские ведомости» Марина Киселева. Ее статья «Командир владимирского ОМОНа рассказал о главном для бойца спецназа» собрала 33% голосов.

Бронза досталась шеф-редактору «РВ ТВ» («Рязанские ведомости») Дмитрию Соколову. Статья «Рязань готовилась к обороне» набрала 4% голосов.

Всего в недельном онлайн-голосовании приняли участие 980 пользователей Сети. Опрос проходил с 14 апреля до 23 часов 59 минут 20 апреля. Приз за первое место — 30 тысяч рублей, вознаграждение за второе место составляет 20 тысяч рублей, за третье — 10 тысяч рублей. Итоги малого конкурса «Хорошие новости России» подводят дважды в месяц.

Слово победителям

Редакция Федерального агентства новостей связалась с призерами конкурса. Журналисты рассказали, почему хорошие новости сегодня нужны каждому из нас.

Выпускающий редактор «Владимирских ведомостей» Марина Киселева отметила: конкурс ФАН в первую очередь — возможность увидеть, чем живут коллеги в других регионах страны.

«Это очень ценно. Где нас еще собирают вот так — под одной крышей, единой презентацией? Особенно — с позитивными материалами, которых всегда не хватает. Потому что время такое — лучше «продаются» новости со знаком минус. Но ведь и плюсы должны быть! А еще нам, людям творческим, «сравниваться» с коллегами всегда полезно, чтобы сохранять здоровую самоиронию и не вообразить однажды, что мы — непревзойденные мэтры. Чтобы помнить — каждому из нас, как бы хороши мы ни были в профессии, всегда есть чему поучиться у других людей», — сказала Марина Киселева.

Шеф-редактор РВ ТВ (газета «Рязанские ведомости») Дмитрий Соколов солидарен с коллегой: к сожалению, добиться высоких рейтингов прессе сегодня гораздо проще именно нагнетанием обстановки и негативными сенсациями. Сама фраза «лучшие хорошие новости», отметил журналист, даже звучит непривычно.

«Оказывается, хорошие новости тоже могут быть лучшими. Они востребованы и нужны людям. И нужна широкая витрина этих новостей, чтобы люди знали, чем действительно живет страна, что заботит каждого из нас. Человек так устроен, что ориентируется на положительные эмоции. Они дают ему силу. Этот позитив раскрывается в опыте наших современников, о которых пишут качественные региональные СМИ. И которые делает достоянием всероссийской читательской аудитории Федеральное агентство новостей. Так держать, коллеги!» —отметил Дмитрий Соколов.

Редакция Федерального агентства новостей поздравляет победителей и желает новых побед!

Конкурс продолжается

Претенденты на победу в следующем этапе малого конкурса «Хорошие новости России» будут названы 28 апреля. В их число попадут авторы актуальных журналистских материалов, которые были опубликованы в региональных СМИ или социальных сетях и которые прислали свои заявки на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс». Номинанты на конкурс выдвигаются экспертами Федерального агентства новостей. Имена победителей будут объявлены 5 мая.

Главные условия участия в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России» — оригинальность и эксклюзивность работ, а также их позитивная направленность.

Напоминаем: до 7 июня 2020 года Федеральное агентство новостей принимает заявки на участие в большом конкурсе «Хорошие новости России». Его победители будут определены в пяти номинациях: «Общество и социальные проекты», «Герои современности», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации» и «Спорт». Размер приза — 100 тысяч рублей.

От одного автора на почту goodrussia@riafan.ru принимается одна заявка (статья, серия публикаций, сюжет, цикл программ) в одну из рубрик. Подробнее с условиями проведения конкурса «Хорошие новости России» можно ознакомиться здесь.