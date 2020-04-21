В Совфеде отметили роль России в улучшении ситуации с коронавирусом в Италии

Ситуация с эпидемией коронавируса в Италии начинает стабилизироваться в том числе и благодаря российской помощи. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

Таким образом он отреагировал на сообщение премьер-министра Италии Джузеппе Конте, объявившего, что в течение недели представит план по ослаблению запретов и ограничений, введенных для борьбы с COVID-19. Итальянский лидер сказал, что об этом его попросили руководители регионов, которые заметили улучшение эпидемиологической обстановки и хотят поскорее начать восстановление экономики. При этом, отметил Конте, так называемую «фазу 2» необходимо вводить осторожно и постепенно, поскольку в противном случае вся борьба с коронавирусом может оказаться напрасной.

«Помощь, оказываемая Россией Италии, несомненно, способствовала уменьшению числа заболевших и погибших от COVID-19, — убежден Цеков. — В отличие от многих других, наше государство оказало существенную поддержку этой стране, ставшей по воле судьбы самым большим очагом заражения в Европе. Наши специалисты прибыли очень быстро и вовремя включились в работу. Они проводили дезинфекцию улиц и помещений, лечили больных, проводили множество других противовирусных мероприятий».

Сенатор заверил ФАН, что, даже если бы усилия нашей миссии привели к спасению хотя бы одной жизни, она была бы ненапрасной. Однако в реальности счет идет на сотни и даже на тысячи. Каждая обработанная дезинфекторами больница и каждый дом престарелых позволили не допустить еще большего заражения среди самых не защищенных от коронавируса слоев населения.

«Мы оказывали эту помощь искренне, причем в тот самый период, когда от Италии отвернулись другие страны Евросоюза. Они были сосредоточены исключительно на своих проблемах и не хотели поддерживать тех, кто оказался в намного более сложной ситуации, нежели у них самих. Поэтому без всяких сомнений можно сказать, что участие России легло в фундамент грядущей итальянской победы над коронавирусом», — резюмировал парламентарий.

Напомним, по состоянию на 21 апреля всего в мире выявлено 2 432 458 случаев заболевания COVID-19. При этом 648 821 человек вылечились, а 169 995 погибли. Число заболевших в России — 52 763 (3 873 выздоровели, 456 умерли).