Пекин, 21 апреля. Отказ США от российских ракетных двигателей РД-180 может парализовать всю американскую космическую отрасль. Такое мнение высказало китайское издание Sohu, перевод статьи которого предоставил портал «ПолитРоссия».

Оно обратило внимание на то, что США являются технологически развитым государством во многих отношениях, однако по уровню качества ракетной техники Штатам до России еще очень далеко.

«Американские ракетные двигатели обладают многочисленными недостатками, в связи с чем стране приходится покупать российские силовые агрегаты РД-180. США неоднократно пытались разработать альтернативу этим моторам, однако всякий раз терпели фиаско», — говорится в материале.

По оценке экспертов, даже к 2030 году американцы не смогут создать собственную силовую установку, которая могла бы полноценно конкурировать с РД-180, не говоря уже о том, что российская техника тоже не стоит на месте и постоянно развивается. Уже сейчас российские специалисты тестируют двигатели нового поколения.

Китайские журналисты отметили, что сейчас США тратят десятки миллионов долларов на покупку российских двигателей. Однако, если они откажутся от них, или, если Россия сама ограничит к ним доступ, счет пойдет уже на миллиарды. Кроме того, это будет означать заморозку всей космической отрасли страны.



Отметим, что США уже неоднократно заявляли о намерении отказаться от использования российских двигателей и космических кораблей «Союз», за которые им каждый раз приходится платить. Однако пока что американские инженеры не смогли разработать ничего, что могло бы конкурировать с российской техникой в плане соотношения цены и качества.