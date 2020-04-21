Военный эксперт Дандыкин рассказал, как коронавирус заставил сократить численность ВМС США

Капитан 1 ранга запаса Дандыкин уверен, что коронавирус привел к сокращению американского флота.

Ранее издание Defense News сообщило, что Аналитический центр Министерства обороны США предложил сократить два авианосца, заморозить численность эсминцев и крейсеров, а также нарастить беспилотные и дистанционно управляемые корабли.

К таким выводам сотрудники аналитического центра пришли после исследования новых данных о перспективных противокорабельных средствах России и Китая. Более того, предлагаемые изменения «соответствуют желанию Пентагона снизить значение авианосцев как центрального элемента построения флота, а также не увеличивать количество эсминцев и крейсеров в перспективе». Эксперты считают оптимальной структуру ВМС США с девятью авианосцами и 65 беспилотными надводными кораблями или судами с небольшим экипажем.

В докладе предусматривается использование от 80 до 90 крупных надводных кораблей и увеличение числа малых боевых единиц с 55 до 70, что значительно больше, чем в настоящее время состоит на вооружении. Военно-морской флот параллельно работает над собственной оценкой новой структуры, которая должна быть тесно увязана с плотной интеграцией с морской пехотой.

Комментируя ситуацию, военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что угроза со стороны российских и китайских гиперзвуковых противокорабельных комплексов не основная. В первую очередь «сейчас необходимо учитывать состояние американской экономики».

«Пандемия коронавирусной инфекции очень сильно ударила по американской экономике. Только за последние недели в США появилось около 20 млн безработных, стремительно увеличивается государственный долг, на горизонте замаячило обесценивание национальной валюты. А тот военный бюджет, который они [США] накачивали в последние годы, в таком состоянии даже Америке не потянуть. К тому же деньги нужны на другие цели», — говорит эксперт.

Поэтому после недолгих подсчетов, аналитический центр пришел к выводу о необходимости сокращения бюджета, возможной заморозке строительства новых военных кораблей и корректировке структуры флота в целом.

«Коронавирус ударил не только по экономике, но и по ВМС США. Жизнь их фактически заставила скорректировать численность флота, но это же надо как-то завуалировать, заодно вспомнили и про угрозу со стороны гиперзвука РФ и Китая. Хотя я думаю, что в какой-то степени корректировка военных бюджетов и сокращение флота пройдет не только в Америке, но и в том же Китае. Там тоже возникают проблемы — с их рынка уходят западные компании во Вьетнам и другие страны, где рабочая сила дешевле. Очевидно, что востребованность на рынке китайской продукции и в особенности в США будет меньше в силу того, что упадет мировой ВВП. Поэтому здесь и Трамп, как человек умеющий считать деньги, как знаток бизнеса, пришел к выводу о необходимости консервации части авианосцев, как это они сделали в свое время с линкорами типа «Нью-Джерси», «Айова», — заключил Василий Дандыкин.

Напомним, в настоящее время военно-морские силы США располагают 11 атомными многоцелевыми авианосцами, 22 крейсерами с управляемым ракетным вооружением, 69 эскадренными миноносцами, 18 кораблями прибрежной зоны, 13 патрульными кораблями, 14 ракетными подводными крейсерами стратегического назначения, 4 атомными подводными лодками с крылатыми ракетами, 53 торпедными субмаринами, 9 универсальными десантными кораблями и т.д.